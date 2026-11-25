La Ley Nacional de Tránsito establece una serie de restricciones para quienes circulan por la vía pública y contempla situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad vial. Entre ellas, se encuentra conducir después de consumir medicamentos que afecten las capacidades necesarias para manejar.

La normativa apunta a evitar que los conductores se pongan al volante cuando los efectos de un tratamiento médico puedan alterar sus reflejos, concentración o capacidad de reacción.

Qué dice la Ley de Tránsito sobre manejar después de tomar medicamentos

El artículo 48, inciso a), de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 prohíbe conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, después de haber consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para manejar.

La disposición fue modificada por la Ley 27.714 , el cambio incorporó la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículo con una alcoholemia superior a cero.

En relación con los medicamentos, el inciso establece que queda prohibido conducir “habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir”.

Además, el artículo 77, inciso m), de la misma ley incluye entre las faltas graves la conducción bajo los efectos de sustancias que disminuyan las condiciones psicofísicas normales.

Cuánto cuesta la multa por manejar bajo los efectos de medicamentos

Multa Fuente: Generado con Gemini | Equipo Audiencias

El artículo 67 del Anexo 2 del Decreto 779/1995, sustituido por el Decreto 242/2022, reglamenta las sanciones correspondientes a las infracciones contempladas en el artículo 48, inciso a), de la Ley Nacional de Tránsito.

En su apartado 5, establece que quienes conduzcan bajo los efectos de estupefacientes o medicamentos que alteren los parámetros normales para una conducción segura recibirán una multa de entre 200 y 1000 Unidades Fijas (UF) . Además, se les descontarán 10 puntos de la Licencia Nacional de Conducir .

El régimen contempla así una sanción económica y otra sobre el sistema de scoring. El valor de la multa se determina en unidades fijas y su equivalente en pesos depende del valor vigente al momento de efectuar el pago.

Qué medicamentos pueden afectar la capacidad para conducir

No todos los medicamentos producen efectos que impidan manejar. Sin embargo, algunos fármacos pueden provocar reacciones que comprometen la atención, la coordinación y los reflejos del conductor.

Entre los efectos adversos que pueden representar un riesgo se encuentran:

Somnolencia y cansancio: pueden disminuir el estado de alerta y favorecer que el conductor se duerma al volante.

Mareos y vértigo: pueden afectar el equilibrio y la percepción del entorno.

Visión borrosa: puede dificultar la identificación de señales, peatones y otros vehículos.

Reflejos más lentos: pueden aumentar el tiempo necesario para reaccionar ante una situación imprevista.

Problemas de concentración: pueden dificultar la toma de decisiones y la atención durante el recorrido.

Algunos antihistamínicos, ansiolíticos, antidepresivos, relajantes musculares y medicamentos para dormir pueden generar este tipo de efectos. También existen productos de venta libre que pueden interferir con la conducción.