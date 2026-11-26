La Reserva Federal, con una postura más restrictiva, tiene previsto seguir adelante el próximo mes con otra suba de las tasas de interés, frustrando las esperanzas de los inversores que se recuperan de semanas de turbulencias en los mercados bursátiles.

El temor a un desmantelamiento repentino de las inversiones en inteligencia artificial ha llevado a economistas, participantes del mercado e incluso al secretario del Tesoro de Estados Unidos a pedir a la Reserva Federal que posponga otra suba de tasas en su reunión de diciembre.

“Si se fijan en la inflación, deberían subir las tasas. Pero si se analizan las perspectivas de la IA, tal vez deberían bajarlas”, afirmó Torsten Sløk, economista jefe de Apollo Global Management. La reciente turbulencia del mercado constituye «un argumento muy sólido para ser extremadamente cautelosos con las subidas de tipos", añadió.

Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal Bloomberg

Sin embargo, el ambiente en el banco central es de postura restrictiva y a los funcionarios les preocupa que el rápido crecimiento —causado en parte por el auge de la IA— y un mercado laboral sólido puedan consolidar la inflación por encima del objetivo de la propia Reserva Federal.

“En este punto, va a ser difícil que dejen de centrarse en la inflación”, dijo Claudia Sahm, economista jefe de New Century Advisors. “Para que las caídas de las acciones influyan en la Reserva Federal, tienen que ser caídas más significativas”.

El banco central estadounidense elevó su tasa de interés de referencia a entre el 3,75% y el 4% en septiembre para contrarrestar el alza de los precios del combustible provocada por la guerra del presidente Donald Trump contra Irán.

El aumento —y las expectativas de que se produzcan más en diciembre, a pesar de que la Reserva Federal mantuvo las tasas sin cambios el mes pasado— ha endurecido las condiciones financieras y fortalecido el dólar, reduciendo el precio de las importaciones. Los precios del petróleo también han caído.

Esto ha eliminado la necesidad de un aumento considerable de medio punto porcentual en diciembre. Los funcionarios también son conscientes de los riesgos que supone para la economía un colapso del comercio de IA. Sin embargo, siguen creyendo que deben hacer más para que la inflación vuelva al 2%, un objetivo que no se ha alcanzado en casi seis años, e insisten en que es necesario un aumento de un cuarto de punto porcentual.

Los datos publicados el miércoles mostraron que la economía de Estados Unidos creció a un ritmo mayor al estimado inicialmente durante el tercer trimestre, mientras que la inflación se mantuvo elevada en octubre, lo que reforzó las expectativas de los economistas de que la Reserva Federal subirá las tasas de interés el próximo mes.

La Oficina de Análisis Económico (BEA) elevó el miércoles su estimación del crecimiento del PBI del tercer trimestre a una tasa anualizada del 4,3%, frente a la estimación inicial del 3,4% y a la expansión del 2,2% registrada en el período anterior.

Por otra parte, datos separados de la BEA mostraron que la inflación se mantuvo elevada el mes pasado. El índice de Gastos de Consumo Personal (PCE) aumentó un 3,8% interanual en octubre, frente al 3,7% de septiembre.

El indicador de inflación PCE subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía y es seguido de cerca por los responsables de política monetaria de la Fed, se aceleró del 3,1% anual al 3,3%, su nivel más alto en tres años.

Los economistas señalaron que los datos publicados preparan el terreno para que el banco central de Estados Unidos suba las tasas en diciembre, mientras busca combatir la persistente inflación. Esto ocurre incluso cuando una ola de ventas de acciones tecnológicas genera dudas sobre uno de los sectores que ha sustentado el sólido crecimiento económico.

“ Un crecimiento sólido y una inflación elevada indican que la Fed aplicará un mayor endurecimiento monetario ”, afirmó James Knightley, economista jefe internacional de ING.

Bradley Saunders, economista para América del Norte de Capital Economics, dijo que “ todo está dado para que se produzca un nuevo endurecimiento monetario ”.

“La persistencia de la inflación PCE subyacente y la considerable revisión al alza del crecimiento del PBI del tercer trimestre hacen que una suba de tasas en diciembre sea segura”, afirmó.

El aumento de los precios se mantuvo por encima del objetivo del 2% de la Fed durante más de cinco años, impulsado este año por la guerra con Irán, los aranceles y la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial.

La Fed subió las tasas por primera vez en tres años en septiembre y luego las mantuvo sin cambios el mes pasado, en un rango de entre el 3,75% y el 4%, mientras sus responsables de política monetaria esperaban nuevos datos.

Ayer, los operadores del mercado asignaban un 95% de probabilidades de que la Fed suba las tasas 0,25 puntos porcentuales el próximo mes. Durante gran parte de las últimas dos semanas, una suba en diciembre ya estaba completamente descontada por el mercado, aunque la probabilidad cayó por debajo del 100% en las últimas sesiones, cuando las acciones tecnológicas lideraron una ola de ventas.

El sólido crecimiento del tercer trimestre estuvo respaldado por un fuerte consumo de los hogares, que se disparó a una tasa anualizada del 4,2% durante ese período y explicó casi dos tercios del incremento del PBI.

El crecimiento del tercer trimestre estuvo impulsado por un sólido gasto de los consumidores. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Sin embargo, había señales de que el entusiasmo de los consumidores comenzaba a disminuir, ya que los hogares, afectados por la inflación, adoptaron una actitud más cautelosa frente al gasto.

Otros datos publicados por la BEA mostraron que el gasto de los hogares se mantuvo sin cambios en octubre, lo que sugiere que el crecimiento del PBI se desacelerará en el último trimestre del año.