El tradicional paseo ubicado en el barrio porteño de Palermo mantiene vigente su jornada de acceso sin cargo para residentes argentinos todos los martes.

El Jardín Japonés , ubicado en Av. Casares 3500, en el barrio porteño de Palermo, mantiene vigente su modalidad de entrada libre y gratuita todos los martes para residentes argentinos. El beneficio permite recorrer el predio cultural y paisajístico sin abonar ticket, siempre que los visitantes cumplan con la acreditación documental exigida en el acceso.

El espacio abre sus puertas de 10:00 a 18:45, mientras que la boletería funciona hasta las 18:30. Desde la administración aclaran que la jornada gratuita está sujeta a posibles modificaciones sin previo aviso, por lo que conviene verificar la vigencia antes de acercarse al lugar .

Cómo aprovechar el martes gratuito y qué requisitos pide el ingreso

Para ingresar sin cargo los días martes, el único requisito obligatorio consiste en ser residente argentino y presentar el Documento Nacional de Identidad físico en el acceso para acreditar esa condición. No se requiere reserva previa online, ya que toda la gestión de tickets se realiza de manera presencial en el establecimiento.

El beneficio rige dentro del horario habitual de funcionamiento, entre las 10:00 y las 18:45, con cierre de boletería a las 18:30. En caso de que el día gratuito sufra algún cambio excepcional por eventos especiales o disposiciones internas, la modificación puede producirse sin aviso anticipado.

El Jardín Japonés, ubicado en Av. Casares 3500, en el barrio porteño de Palermo, mantiene vigente su modalidad de entrada libre y gratuita todos los martes para residentes argentinos.

Cuánto sale la entrada el resto de la semana y quiénes entran gratis todos los días

Fuera de los martes promocionales, el Jardín Japonés permanece abierto todos los días de la semana, incluidos los feriados, en el mismo horario de 10:00 a 18:45. Las entradas se adquieren únicamente en la boletería del predio y cuentan con tarifas diferenciadas según el lugar de residencia:

Argentinos y residentes: el valor general de la entrada es de $8.000, presentando el DNI correspondiente.

No residentes: el ticket general tiene un costo de $24.000.

Además del beneficio semanal de los martes, el paseo dispone de un esquema permanente de acceso sin cargo durante todos los días del año para determinados grupos, quienes también deben presentar su DNI argentino en la boletería para validar la exención:

Menores de 12 años.

Argentinos mayores de 65 años.

Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Qué se puede recorrer y cuál es la historia del Jardín Japonés

Inaugurado en 1967 por la colectividad japonesa en la Argentina en ocasión de la visita al país de los entonces príncipes herederos Akihito y Michiko, el espacio constituye uno de los jardines japoneses más grandes fuera de Japón y funciona dentro del Parque Tres de Febrero como un centro de difusión cultural y paisajística.

Durante la recorrida, los visitantes pueden atravesar sus tradicionales puentes rojos sobre los lagos habitados por carpas koi, observar cascadas, linternas de piedra y especies arbóreas características como los sakuras, además de visitar su salón de exposiciones, el vivero de bonsáis, la casa de té y su restaurante de gastronomía nipona.