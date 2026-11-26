Encontrar un regalo que resulte especial no siempre implica elegir un objeto. En los últimos años, las experiencias vinculadas con el descanso y el bienestar ganaron espacio entre las alternativas para sorprender a otra persona, especialmente cuando se busca salir de los obsequios tradicionales. Un relevamiento de Focus Market citado por El Cronista ubicó a las experiencias, como jornadas de spa, estadías en hoteles y días de campo, entre las opciones más elegidas para San Valentín 2026, con el 38% de las preferencias.

Regalar experiencias: por qué ganan lugar frente a los regalos tradicionales

La búsqueda de bienestar también atraviesa los hábitos de consumo. La Escuela Argentina de Educación en Consumo, dependiente de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, publicó en 2026 una guía sobre la denominada economía wellness y señaló que la búsqueda de bienestar personal está impulsando nuevas formas de consumo y servicios.

En ese contexto, regalar una experiencia permite que el destinatario no reciba solamente un producto, sino la posibilidad de elegir cómo utilizarlo. La propuesta de Howard Johnson y Days Inn apunta justamente a esa lógica: su Tienda Online reúne vouchers y experiencias relacionadas con spa, masajes, alojamiento, gastronomía, wellness y escapadas, con alternativas para distintas ocasiones.

Entre las opciones incluidas por Grupo Hotelero Albamonte aparecen jornadas de spa y masajes antiestrés, experiencias gourmet, noches de alojamiento, escapadas románticas y programas de bienestar. La Compañía también plantea que estas propuestas pueden utilizarse como regalos para amigos, familiares o colaboradores, además de cumpleaños, aniversarios y otras fechas especiales.

Howard Johnson, Cariló Fuente: Howard Johnson, Grupo Hotelero Albamonte (GHA)

Regalos de spa, masajes y escapadas románticas para elegir

La variedad permite adaptar la experiencia a diferentes perfiles. Para quien busca relajarse, las alternativas vinculadas con spa y masajes ocupan un lugar central. También aparecen propuestas que combinan gastronomía y descanso, mientras que las escapadas románticas y las noches de alojamiento ofrecen una alternativa para parejas.

La propia Compañía pone el foco en la posibilidad de descansar sin necesidad de realizar un viaje extenso. Alberto Albamonte, CEO y presidente de Howard Johnson y Days Inn en Argentina, señaló: “No hace falta viajar lejos para sentirse de vacaciones. A veces, una noche de descanso, un desayuno especial o una tarde de spa son suficientes para renovar energías y recuperar el bienestar”.

La Tienda Online oficial de Howard Johnson permite actualmente explorar las propuestas por región. El sitio divide las experiencias entre CABA y Buenos Aires, Córdoba, Litoral y Cuyo, Patagonia y Noroeste, y muestra valores de referencia según la región. También ofrece Gift Cards para regalar experiencias y comprar de forma digital desde $ 150.000.

Howard Johnson, Escobar Fuente: Howard Johnson, Grupo Hotelero Albamonte (GHA)

Gift Cards de Howard Johnson: cómo regalar una experiencia online

La modalidad digital suma otra característica para quienes buscan resolver un regalo a distancia o de último momento. Según la información proporcionada por Grupo Hotelero Albamonte, las Gift Cards pueden adquirirse online durante las 24 horas y permiten que quien las recibe elija posteriormente entre las experiencias disponibles.

Así, el atractivo de este tipo de obsequio no está solamente en el spa. La combinación de bienestar, descanso, gastronomía y posibilidad de elección permite adaptar el regalo a diferentes momentos y preferencias. La propuesta de Howard Johnson y Days Inn se suma así a una tendencia más amplia en la que las experiencias ocupan un lugar cada vez mayor frente a los regalos tradicionales.

Las Gift Cards están disponibles a través de la tienda online de Howard Johnson y Days Inn, plataforma que la Compañía presenta como su tienda digital para este tipo de experiencias. Para consultas, el material también indica como canal de contacto el WhatsApp +54 9 11 2277-4656.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.