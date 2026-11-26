Las mejores ciudades del mundo para estudiar una carrera universitaria, según QS Best Student Cities.

La demanda de especialistas en análisis de información crece en el sector empresarial argentino. Por eso, las universidades públicas buscan aggiornar su oferta educativa para responder a las necesidades del mercado. Una de las opciones más destacadas es la Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), una carrera que pertenece al sistema público, no tiene aranceles y otorga un título universitario con validez nacional.

El plan de estudios está diseñado para completar la cursada en dos años y medio. Además, el cronograma de esta carrera integra conocimientos de programación, estadística y gestión de bases de datos. Así, los estudiantes aprenden a procesar volúmenes de información y detectar patrones para la toma de decisiones con el objetivo de preparar técnicos capaces de resolver problemas con herramientas digitales.

¿Cómo es la carrera corta que ofrece grandes oportunidades?

La modalidad de cursada se desarrolla 100% virtual a través del campus digital de la universidad. Sin embargo, los alumnos cuentan con el acompañamiento permanente de docentes y tutores en cada materia .

De esta manera, la propuesta resulta accesible para personas que trabajan o residen lejos de los centros urbanos. Además, mientras avanzan en el trayecto académico, los estudiantes organizan sus horarios de estudio desde sus hogares.

Los alumnos desarrollan habilidades que el mercado laboral requiere en la actualidad.

La currícula combina materias teóricas con talleres prácticos sobre lenguajes como Python y SQL. Así, los estudiantes adquieren experiencia en la limpieza, visualización y modelado de información real con un enfoque que prioriza la aplicación de técnicas matemáticas y computacionales en entornos productivos.

Esta carrera es de las más buscadas del mercado.

Una carrera muy demandada en el mercado

Las empresas de todos los rubros buscan perfiles capacitados para interpretar datos y optimizar sus operaciones. Además, la industria tecnológica ofrece oportunidades de empleo tanto en compañías locales como en firmas del exterior.

Los egresados pueden desempeñarse como analistas de datos, desarrolladores de inteligencia de negocios o consultores técnicos. Así, la titulación universitaria facilita el ingreso al sector con condiciones laborales competitivas.

Los requisitos para anotarse a esta carrera

Acceder a una tecnicatura universitaria gratuita es una gran oportunidad para reconvertir el perfil profesional sin costos de matrícula. Sin embargo, los aspirantes deben cumplir con las instancias de inscripción previas.

Requisitos y documentación para la inscripción

El trámite de ingreso se realiza de forma remota mediante la presentación de la documentación solicitada por la universidad. Así, los interesados aseguran su vacante para iniciar los estudios en el próximo cuatrimestre.