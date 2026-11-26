Ofertas laborales: Kibabi necesita empleados para cubrir los puestos de vendedor y encargado en diferentes regiones de España. (Foto: Freepik.es)

De cara al inicio de la temporada alta de ventas por el Black Friday, las fiestas de fin de año y las vacaciones, distintos centros comerciales y marcas del país mantienen abiertas más de 220 búsquedas laborales para incorporar personal eventual, según el relevamiento de avisos por zona publicado en el portal armadodecv.com.

Las vacantes abarcan shoppings de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Neuquén, La Plata y Bariloche, con procesos de selección que cierran antes del viernes 27 de noviembre.

Según los criterios establecidos por el Convenio Colectivo de Trabajo de Empleados de Comercio, quienes ingresan bajo modalidad temporaria perciben exactamente la misma remuneración básica que un trabajador efectivo de su misma categoría .

De acuerdo con la escala vigente de noviembre, un vendedor o cajero cobra $1.370.972 mensuales, además del aguinaldo proporcional calculado según los días efectivamente trabajados.

Qué empresas buscan empleados para las fiestas y en qué shoppings

Las convocatorias se concentran tanto en marcas de indumentaria y calzado como en cadenas de tecnología y operadores directos de centros comerciales, con puestos de atención al público y caja:

Mimo & Co: incorpora vendedoras y vendedores para shoppings de CABA, GBA Norte y Zona Oeste con contratos orientados a las fiestas y las vacaciones.

Tune: busca asesoras comerciales de refuerzo para sus locales ubicados en CABA, La Plata, Rosario, Neuquén y Bariloche.

Adidas (Grupo Open Sports): selecciona vendedores bajo modalidad de contrato eventual.

Riiing: convoca vendedores especializados en tecnología para sus sucursales de Alto Avellaneda, Plaza Oeste, Devoto y Mendoza Plaza.

IRSA: la empresa operadora de Alto Palermo, Abasto y Dot, entre otros complejos, busca cajeros y cajeras de estacionamiento eventuales.

Refuerzos eventuales de noviembre y diciembre: distintas marcas comerciales suman personal temporario en Galerías Pacífico, Palermo, Tortugas Open Mall y Olivos.

De acuerdo con la escala vigente de noviembre, un vendedor o cajero cobra $1.370.972 mensuales, además del aguinaldo proporcional calculado según los días efectivamente trabajados. Imagen creada con ChatGPT

Cómo postularse gratis y qué poner en el CV para que te elijan

Las ofertas reunidas por zona con sus respectivos enlaces de aplicación se encuentran centralizadas en el portal armadodecv.com, desde donde los postulantes pueden elegir los avisos más cercanos a su domicilio y enviar su currículum en formato PDF.

Dado que la cercanía geográfica funciona como un filtro habitual para cubrir turnos rotativos en centros comerciales, se recomienda priorizar búsquedas de la propia zona y recordar que toda postulación es completamente gratuita.

Qué puntos clave destacar en el CV para quedar seleccionado

Para aumentar las posibilidades de selección en este tipo de convocatorias rápidas para shoppings, conviene resaltar cuatro aspectos fundamentales en la parte superior del currículum: