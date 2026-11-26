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Los asistentes de inteligencia artificial podrían convertirse en una nueva puerta de entrada para los ciberdelincuentes en 2027.

La amenaza, según la compañía de ciberseguridad Lumu, llegará a través de documentos, herramientas y fuentes de información manipuladas para que los sistemas ejecuten instrucciones maliciosas mientras realizan tareas para sus usuarios. El objetivo podría ser extraer datos corporativos o alterar procesos internos.

La advertencia forma parte de diez predicciones que la empresa difundió para el próximo año, elaboradas a partir del análisis de diez especialistas en ciberseguridad.

El comunicado anticipa una expansión de los ataques automatizados y señala que la incorporación de agentes de IA también exigirá revisar los permisos de acceso, la supervisión de las defensas y las condiciones de los seguros contra incidentes informáticos.

“Los adversarios ahora pueden ejecutar ataques a velocidad de máquina, evadir defensas con mayor facilidad y adaptar sus tácticas en tiempo real”, afirmó Ricardo Villadiego, fundador y CEO de Lumu Technologies, en el comunicado.

Uno de los principales riesgos que identifica la compañía es la extensión del phishing hacia los asistentes de IA. Aunque prevé que el correo electrónico seguirá concentrando la mayoría de estos ataques, advierte que los delincuentes también apuntarán a los sistemas que consultan información mediante conectores, como los que utilizan el protocolo MCP para vincular asistentes con herramientas y fuentes de datos.

En ese escenario, el engaño podría estar oculto en un documento o en el contenido de una herramienta. Lumu menciona la técnica de prompt injection: instrucciones maliciosas introducidas en materiales que el asistente procesa y que buscan modificar su comportamiento. Según la empresa, estas manipulaciones podrían desarrollarse sin recurrir a una página falsa de inicio de sesión.

Los ataques de ciberseguridad en empresas cada vez son más sofisticados Fuente: Shutterstock Shutterstock

El problema para las organizaciones es que parte de esas interacciones ocurre en segundo plano. Lumu sostiene que los filtros web tendrán poca visibilidad sobre esa actividad y que será necesario observar las conexiones de los sistemas automatizados para detectar comportamientos sospechosos.

La compañía vincula ese riesgo con el crecimiento de la llamada Shadow AI, es decir, el uso de modelos y procesos de inteligencia artificial sin autorización del área de tecnología.

Según su proyección, los atacantes podrían introducir contenido malicioso en repositorios públicos y otras fuentes para que los agentes, al incorporarlo, activen instrucciones ocultas capaces de extraer información o alterar operaciones.

Más automatización, nuevos puntos débiles

También advierte sobre el desarrollo de aplicaciones mediante instrucciones en lenguaje natural, conocido como vibe coding.

El riesgo que plantea el comunicado es que queden aplicaciones abandonadas y bibliotecas sin monitoreo que continúen procesando datos sin controles suficientes. Para Lumu, la falta de gobernanza facilitaría la salida de información corporativa.

Otro frente será la administración de las credenciales. Cada agente de IA necesita permisos y accesos para cumplir sus tareas, y la empresa anticipa que su proliferación podría superar la capacidad de gestión de los equipos de seguridad.

Además, un agente manipulado puede seguir operando con credenciales legítimas: que consiga iniciar sesión no garantiza que sus acciones sean seguras.

La automatización también podría transformar el ransomware, el tipo de ataque que cifra sistemas para exigir un rescate. Lumu plantea que en 2027 podría producirse la primera operación ejecutada principalmente por un agente de IA, desde la selección del objetivo hasta el ingreso, el desplazamiento dentro de la red y el cifrado de los equipos.

La intervención humana seguiría siendo necesaria para las negociaciones, el lavado de dinero y la gestión de las redes de afiliados, según el comunicado.

Sin embargo, la compañía considera que el uso de modelos de código abierto sin restricciones y alojados en el exterior reduciría los costos y permitiría aumentar el volumen de ataques.

Para la empresa, esa mayor escala también alcanzaría a dispositivos conectados y sistemas industriales. Sus predicciones incluyen un reconocimiento más rápido y barato de redes en fábricas, oleoductos y edificios inteligentes, donde los agentes podrían buscar vulnerabilidades conocidas, contraseñas predeterminadas o credenciales robadas. Muchos de esos dispositivos, señala, no pueden ejecutar herramientas de seguridad propias.

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Las consecuencias podrían trasladarse al mercado de seguros. Lumu anticipa que algunas aseguradoras limitarían o excluirían de sus pólizas los ataques impulsados por IA, ante la dificultad de calcular un riesgo capaz de multiplicar el número de víctimas. También prevé posibles disputas sobre el alcance de las coberturas.

Según la compañía, las evaluaciones anuales de seguridad darían paso a pedidos de evidencia continua sobre la ausencia de compromisos activos en las redes.

Las pymes serían las más afectadas por la falta de recursos para demostrarlo.

Lumu también advierte que incorporar IA a las defensas puede agravar problemas existentes. En los centros de operaciones de seguridad, automatizar el procesamiento de miles de alertas de baja calidad podría multiplicar el ruido y dificultar la identificación de ataques reales. A ello suma el riesgo de implementar reglas de detección o programas de remediación generados por IA sin comprender plenamente su alcance.

Una herramienta que funciona sin errores visibles puede dejar amenazas sin detectar, plantea la compañía. Por eso, su advertencia apunta tanto a la calidad de la información que reciben los agentes como a la verificación humana de los mecanismos que las empresas ponen en marcha.

La autonomía para responder también tendrá límites operativos. Lumu prevé que una herramienta defensiva podría provocar una interrupción importante al aislar dispositivos o detener procesos equivocados, ya sea por un falso positivo o porque el propio agente fue manipulado. Su recomendación es basar esas decisiones en compromisos confirmados y datos confiables.

El último frente que identifica es la infraestructura de Internet. La empresa anticipa que los modelos de razonamiento podrían encontrar debilidades en protocolos y configuraciones antiguas, con riesgos de secuestro de DNS, toma de control de subdominios y redirección del tráfico. En esos casos, el ataque podría desviar las comunicaciones sin comprometer directamente los sistemas de la víctima.

La respuesta que propone Lumu se concentra en observar la actividad de las redes, el área en la que desarrolla su modelo de evaluación continua de compromisos. “Las herramientas de IA, los agentes y los sistemas que utilizan los atacantes siguen dejando evidencia en la red”, sostuvo Villadiego.