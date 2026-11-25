Después de más de una década administrando alquileres temporarios, Gaspar Barros y Milagros Allende vieron cómo una de las propiedades más exitosas y rentables de su cartera desaparecía de los primeros resultados de Airbnb tras recibir una mala calificación.

Aquella experiencia les dejó un sabor amargo. Tanto su negocio como el de otros miles de anfitriones dependía demasiado de plataformas cuyos algoritmos podían cambiar las reglas de un día para otro.

Fue entonces que la pareja comenzó a desarrollar Vayate, una startup creada para conectar de manera directa a propietarios y viajeros, sin intermediarios ni comisiones por reserva.

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