El economista emparentó estrategia del Gobierno con otros dos episodios históricos de la Argentina reciente.

Roberto Cachanosky realizó nuevas advertencias sobre el valor del tipo de cambio y señaló que, en términos reales, se encuentra en niveles similares a los de diciembre de 2023. Además, comparó el esquema cambiario actual con la “tablita” de Martínez de Hoz.

El economista señaló que, al utilizar los datos oficiales del Banco Central sobre el índice del tipo de cambio real, se observa que hoy el valor está al mismo nivel que estaba hace tres años.

Bajo ese esquema, subrayó que la paridad acumulada absorbió el efecto de la devaluación que aplicó Luis Caputo al inicio del Gobierno . “Te está dando que está igual, devaluaron y volvieron al punto de partida”, afirmó.

Cachanosky sobre el plan de Milei con el dólar: “Hace lo mismo que Martínez de Hoz”

El economista coincidió en que se está utilizando la paridad del dólar para anclar los precios y comparó el modelo actual con el de la última dictadura. “Está haciendo lo mismo que hizo Martínez de Hoz”, aseveró.

Cachanosky rememoró el funcionamiento de la “tablita cambiaria” de fines de los años 70, donde el dólar se ajustaba por debajo de la inflación. Explicó que el resultado inicial fue una “Argentina artificialmente cara”, caracterizada por altas tasas de interés en pesos y la toma de deuda externa para sostener la paridad, generando ganancias extraordinarias en dólares.

Cachanosky cuestionó la estrategia del Gobierno de utilizar el tipo de cambio como “ancla” para frenar la inflación.

“Sostuvieron el tipo de cambio hasta que, cuando se va Martínez de Hoz, Lorenzo Sigaut rompió la tablita y el año terminó con un 400% de inflación”, detalló. De esa forma, el analista sugirió que ese tipo de dinámica basada en atrasar el dólar mediante tasas de interés elevadas termina en desajustes severos.

Asimismo, el especialista emparentó esta estrategia con otros dos episodios históricos de la Argentina reciente. Citó el Plan Primavera de 1988 durante el gobierno de Alfonsín y la experiencia de 2018 en el Banco Central conducido por Federico Sturzenegger, planteando que en todos los casos el atraso cambiario culminó en una fuerte inestabilidad.

Como conclusión de su repaso histórico, Cachanosky resumió la mecánica recurrente: “Siempre lo mismo, te doy tasa, dame dólares, apostás que ganás con dólares y después de nuevo todo”.

En esa misma línea, Cachanosky remarcó que “el tipo de cambio no es libre” en Argentina, ya que el Gobierno todavía sostiene restricciones operativas. “Las empresas todavía enfrentan cupos para comprar dólares”, señaló.

Asimismo, detalló que el Tesoro emite bonos vinculados al dólar o esquemas duales para inducir a los bancos e inversores a volcarse hacia esos títulos en lugar de demandar la moneda estadounidense directamente

Por último, Cachanosky criticó la obligación impuesta a los exportadores de liquidar sus divisas en el mercado oficial. “Es la violación de derechos de la propiedad más grande que te puedas imaginar dentro de un gobierno que se dice liberal”, sentenció.