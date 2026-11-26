Giordano recordó que los intentos previos por moderar Ingresos Brutos fracasaron porque algunas provincias terminaron subiendo alícuotas aprovechando la opacidad del tributo.

En medio del debate por la competitividad tras la apertura económica, la economista de IDESA Virginia Giordano planteó en el programa Cuentas Claras, de El Cronista Stream, la necesidad de avanzar hacia una reforma de fondo que elimine Ingresos Brutos y las tasas municipales a las ventas.

La alternativa sobre la mesa es, como se mencionó en varias oportunidades, la creación de un “Súper IVA” que absorba esos tributos locales sin desfinanciar a las jurisdicciones subnacionales.

Giordano recordó que los intentos previos por moderar Ingresos Brutos, como el Pacto Fiscal durante la gestión de Mauricio Macri, fracasaron porque algunas provincias terminaron subiendo alícuotas aprovechando la opacidad del tributo .

“Creo que el punto de partida es saber que bajar la tasa no es la solución, hay que pasar a eliminarlo directamente”, sostuvo, y agregó: “Para no tocar el financiamiento de las provincias y los municipios, la idea que está circulando por ahí es esta idea del Súper IVA, un IVA que absorba tasas municipales e Ingresos Brutos” .

La economista reconoció que el número necesario para sostener la recaudación actual genera impacto a primera vista, ya que “seguramente va a ser un IVA arriba del 35%”. Sin embargo, defendió la transparencia del esquema frente a la carga que hoy queda oculta en cada eslabón productivo.

“Aunque asuste este número, es básicamente blanquear la realidad, porque por el efecto cascada que antes hablábamos, capaz al comercio le cobran un 5%, pero toda la cadena estaba gravada en un 16% o un 20% y no lo estamos viendo”, apuntó.

Virginia Giordano, economista y directora ejecutiva de IDESA. Fuente: Captura

Respecto de su implementación en un país federal, descartó que cada distrito fije una alícuota adicional por su cuenta y se inclinó por un criterio uniforme. “Lo que deberían hacer es cobrar un IVA igual en todos lados y que después cada provincia devuelva al sector que quiere favorecer, de alguna forma, el IVA por su cuenta”, explicó durante la entrevista.

Según detalló, este reemplazo mantendría un nivel similar de presión fiscal, pero con una herramienta mucho más eficiente para la producción y el comercio exterior . “No se acumula en cada una de las etapas de la cascada, se va devolviendo, y a la hora de exportar lo podés descontar. Los productos que vienen de afuera no lo tienen, es decir, nos pone en pie de igualdad ante el exterior”, remarcó.

La urgencia del cambio también radica en el aislamiento tributario de la Argentina frente al resto del mundo. Giordano señaló que los últimos países que conservaban impuestos similares eran Brasil y la India, pero ambos ya avanzan en reformas para suprimirlos : “Si ellos lo logran, vamos a ser el único país en el mundo que tiene un impuesto así”.

El diagnóstico se apoya en el Monitor de Presión Tributaria Subnacional que IDESA presentó recientemente junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Secretaría de Hacienda.

El relevamiento expuso brechas de hasta el 60% en Ingresos Brutos entre Mendoza —la provincia de menor carga— y Tucumán —la más gravosa—, mientras que a nivel municipal la diferencia llega a 20 veces entre la capital mendocina y San Miguel de Tucumán, y hasta cuatro veces dentro del territorio bonaerense entre Tres de Febrero y La Plata.

Frente a este mapa que definió como un “elige tu propia aventura” por la superposición de bases imponibles y adicionales, la especialista subrayó que la opacidad actual daña la inversión y el crédito, con casos como el sector financiero en Tucumán donde la presión supera el 20%.