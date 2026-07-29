En esta noticia Una pelea entre gigantes del entretenimiento

La carrera por la operación de Tecnópolis sumó un jugador de peso internacional. AEG Worldwide, uno de los principales operadores globales de espectáculos en vivo, selló una alianza con Fénix Entertainment, la productora argentina de Marcelo Figoli, y CMN, (Cárdenas Marketing Network) para competir por la concesión del predio de Villa Martelli.

La sociedad reúne a tres compañías que buscan quedarse con la operación de uno de los espacios con mayor potencial para eventos masivos en la Argentina.

La propuesta apunta a transformar Tecnópolis en un complejo multipropósito para desarrollar recitales internacionales, festivales, congresos, exposiciones, eventos deportivos y producciones audiovisuales.

La entrada de AEG modifica el escenario de la licitación. La compañía es considerada una de las empresas líderes del mundo en producción de espectáculos, gestión de arenas y desarrollo de complejos de entretenimiento.

El grupo administra algunos de los estadios y recintos más importantes del mundo y produce conciertos a través de su división AEG Presents. La empresa está detrás del Accor Arena (Francia), el Estadio de Bangkok (Tailandia), el Barclays Arena (Alemania), Dignity Health Sports Park (Estados Unidos), IG Arena y Osaka Arena (Japón), Uber Arena (Alemania), The 02 (Reino Unido) y el Mercedes-Benz Arena (China).

Además, está vinculada a franquicias deportivas como Los Angeles Kings, de la NHL, y Los Angeles Galaxy, de la MLS.

La alianza también incorpora a CMN, fundada por el empresario Henry Cárdenas, una de las compañías más relevantes del mercado latino de entretenimiento en vivo. La firma produce giras internacionales de artistas como Marc Anthony, Bad Bunny, J Balvin, Luis Miguel y Don Omar, además de organizar eventos deportivos y culturales en los Estados Unidos y América latina.

Bad Bunny Seattle Seahawks

CMN mantiene desde hace años una alianza con AEG Presents para expandir espectáculos dirigidos al público latino, un vínculo que ahora se proyecta sobre el mercado argentino a través del proyecto para Tecnópolis.

Del otro lado de la alianza está Fénix Entertainment, una de las productoras argentinas con mayor trayectoria en el negocio del entretenimiento.

La compañía fue responsable de traer al país a artistas internacionales como Shakira, Rod Stewart, Bob Dylan, Luciano Pavarotti, Lenny Kravitz, Luis Miguel, The Killers y Duran Duran. Además, desarrolla festivales como Personal Fest y Personal Pop Festival.

También colaboró con artistas como Chayanne, Ricky Martin, Romeo Santos, David Guetta, Jennifer Lopez, Justin Bieber, KISS y Red Hot Chili Peppers.

Una pelea entre gigantes del entretenimiento

La licitación del predio entró en su etapa final con dos grupos empresarios como principales competidores. Por un lado, la propuesta encabezada por Fénix Entertainment, con el respaldo de AEG Worldwide y CMN.

Por el otro, una sociedad integrada por La Nación y Live Nation, el gigante mundial de los conciertos que en los últimos años reforzó su presencia en Argentina tras adquirir el 51% del Movistar Arena y una participación mayoritaria de Dale Play, la productora de Federico Lauria.

La llegada de AEG le aporta a Fénix una plataforma internacional, con el respaldo de un operador con trayectoria en la gestión de grandes espacios de entretenimiento, desde arenas y estadios hasta festivales y complejos multipropósito.