En esta noticia Compras en Estados Unidos: cómo aprovechar las ofertas desde Argentina

El calendario comercial entra en su recta final con una nueva edición de Black Friday. Este viernes 27 de noviembre comienza una nueva maratón de descuentos en la Argentina, con propuestas de distinto tipo y, en algunos casos, hasta los primeros días de diciembre.

La iniciativa llega después de un CyberMonday que, entre el 2 y el 4 de noviembre, facturó $ 682.185 millones, reunió casi 6,5 millones de órdenes y registró más de 14,6 millones de productos vendidos, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Ahora, la apuesta que las compañías tienen por delante es sostener el movimiento del comercio electrónico y captar parte del consumo de fin de año.

Experiencias y regalos

Bigbox se sumará al Black Friday entre el 27 y el 29 de noviembre, con descuentos de hasta 50% en una selección de propuestas gastronómicas, escapadas y bienestar .

Entre las ofertas figuran un ritual facial en Ibody House, que bajará de $ 148.000 a $ 74.000

Una cena peruana para dos en Tanta, de $ 148.000 a $ 96.200

Un menú de cuatro pasos para dos personas en Osaka Concepción, que pasará de $ 239.000 a $ 167.300

También habrá descuentos en experiencias de spa: un circuito de bienestar en Carla Tofoni Spa costará $ 70.200, frente a los $ 108.000 originales, mientras que un día de spa en Sofitel Cardales tendrá un precio promocional de $ 194.000.

Tecnología y electrodomésticos

Electro World Group lanzó Electro Black, una campaña vigente hasta el 2 de diciembre, con descuentos de hasta 40%, 12 cuotas sin interés en todos los productos y beneficios adicionales según el medio de pago.

La oferta incluye notebooks, tablets, auriculares, smartwatches, cámaras digitales, aspiradoras robot y scooters eléctricos. Entre los productos destacados figuran una notebook HP con procesador AMD Ryzen 7, 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento SSD, a $ 1.849.999, financiable en 12 cuotas sin interés de $ 154.167. También se ofrece una aspiradora robot Xiaomi Vacuum H50 a $ 899.999, en 12 cuotas de $ 75.000.

Black Friday Fuente: ChatGPT

Por su parte, Casa del Audio ofrecerá descuentos de hasta 40% en productos seleccionados y alternativas de financiación en categorías como heladeras, freezers, aires acondicionados, lavarropas, secarropas, cocinas, etc. En la propuesta se incluyen beneficios bancarios, envío gratis en productos participantes y un reintegro del 10% pagando con MODO en la tienda online, con un tope de $ 30.000 y sujeto a las condiciones de la promoción.

En el canal bancario, Provincia Compras tendrá una jornada especial este viernes 27, con miles de productos en hasta 24 cuotas sin interés para clientes de Banco Provincia que paguen con tarjetas Visa y Mastercard emitidas por la entidad. La promoción abarca tecnología, electrodomésticos, hogar, salud, deportes, moda y herramientas.

ICBC Mall, en tanto, ofrecerá hasta 18 cuotas sin interés durante el viernes, sábado y domingo en todos los productos de su tienda. Durante los días previos, también tendrá hasta $ 50.000 de reintegro y tres cuotas sin interés pagando con MODO, además de financiación especial en categorías seleccionadas.

Transporte y movilidad

Plataforma10 anunció un 15% de descuento para compras realizadas exclusivamente desde su app, además de hasta 12 cuotas sin interés con medios de pago adheridos. Los beneficios estarán disponibles hasta el 29 de noviembre. Repasamos algunos, a continuación:

Retiro - Mar del Plata: Actualmente el pasaje base cuesta $ 50.000, pero con los descuentos de 25% abonando por Mercadocrédito y el 15% de descuento adicional comprando con el código BLACKP10 a través de la app móvil, el pasaje queda en $ 32.500

Calafate - El Chaltén: Actualmente el pasaje base está en $ 70.000, pero con los descuentos de 25% abonando por Mercadocrédito y el 15% de descuento adicional comprando con el código BLACKP10 a través de la app móvil, el pasaje queda en $ 50.000

Rosario - Mar del Plata: Actualmente el pasaje base está en $ 110.000, pero con los descuentos de 25% abonando por Mercadocrédito y el 15% de descuento adicional comprando con el código BLACKP10 a través de la app móvil, el pasaje queda en $ 90.000

Retiro - Villa Gesell: Actualmente el pasaje base está en $ 66.000, pero con los descuentos de 25% abonando por Mercadocrédito y el 15% de descuento adicional comprando con el código BLACKP10 a través de la app móvil, el pasaje queda en $ 46.000

Turismo

Las agencias de viajes también anticiparon sus campañas con el fin de captar a quienes todavía no definieron sus vacaciones de verano.

Por caso, Despegar mantendrá sus promociones hasta el 29 de noviembre, con hasta seis cuotas sin interés en vuelos, hoteles y paquetes internacionales, y hasta 15 cuotas para destinos nacionales. Entre los beneficios anunciados figuran descuentos de hasta 20% en paquetes al Caribe, con un tope de u$s 250, y de hasta 15% en paquetes y vuelos a Brasil y Sudamérica con aerolíneas seleccionadas. Para Florianópolis, un paquete de seis días con vuelo y alojamiento se ofrece en cuotas de $ 90.000.

Almundo, por su parte, extendió su Black Week desde el martes 24 hasta el lunes 30 de noviembre. La propuesta incluye vuelos con descuentos y códigos promocionales de hasta u$s 130, hoteles nacionales con rebajas de hasta 48% y cadenas internacionales con descuentos de hasta 65%

En paquetes turísticos habrá beneficios de hasta 48% para destinos argentinos y códigos de hasta u$s 500 para Brasil y el Caribe. En materia de financiación, Almundo ofrecerá hasta 12 cuotas sin interés en paquetes, hoteles, autos y actividades nacionales con tarjetas y bancos adheridos.

Booking.com tendrá promociones hasta el 2 de diciembre, con descuentos de hasta 40% en alojamientos de varios destinos, para estadías que podrán realizarse hasta el 31 de diciembre de 2027. También ofrecerá hasta 25% en alquiler de autos, 20% en atracciones turísticas y 15% en traslados al aeropuerto.

Supermercados, delivery y gastronomía

PedidosYa Market tendrá descuentos de hasta 60% y promociones 3x1 entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre, en sus supermercados digitales disponibles en todo el país. En la propuesta se leen rebajas en alimentos, bebidas, productos de limpieza y cuidado personal.

Entre las promociones anunciadas habrá 2x1 en sidras, 40% de descuento en vinos y espumantes seleccionados, 3x1 en bombones Milka Oreo y 2x1 en alfajores y galletitas Tita.

También habrá descuentos de entre 40% y 50% en productos de marcas como Sadia, CIF, Elvive, Dove, Nivea, Ala y Skip.

La aplicación también extenderá los descuentos a su vertical de restaurantes, donde Mostaza ofrecerá hasta 40% de descuento en combos seleccionados, McDonald’s tendrá rebajas de hasta 20% y Grido sumará promociones 4x3 en cuartos de helado y 3x2 en medios kilos.

Compras en Estados Unidos: cómo aprovechar las ofertas desde Argentina

El Black Friday también abre una oportunidad para acceder a promociones de comercios estadounidenses sin viajar al exterior. A través de Grabr, la plataforma que conecta compradores con viajeros internacionales, los argentinos pueden adquirir productos de tiendas como Amazon y recibirlos mediante personas que los trasladan en su equipaje.

La compañía ya habilitó una selección de ofertas anticipadas, con rebajas que en algunos casos superan el 50%.

Entre los productos destacados aparecen los auriculares Bose QuietComfort, que pasaron de u$s 359 a u$s 169 (-53%), y los Skullcandy Crusher Evo, de u$s 209,99 a u$s 89,99 (-57%).