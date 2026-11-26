Comer saludable no siempre requiere preparaciones elaboradas. Con atún, huevo y tomate se puede preparar una ensalada fresca, fácil de hacer y con un buen aporte de proteínas , ideal para resolver un almuerzo o una cena liviana.

Por qué la combinación de atún, huevo y tomate es una buena opción

Los tres ingredientes cumplen funciones nutricionales diferentes y se complementan en una misma preparación.

Atún: es una fuente de proteínas de origen animal y aporta nutrientes como vitamina B12 y selenio. Si se elige la versión al natural, también permite preparar una ensalada con poca cantidad de grasa.

Huevo: contiene proteínas de buena calidad, además de vitaminas y minerales . Es un alimento que contribuye a cubrir las necesidades nutricionales diarias.

Tomate: aporta agua, fibra, vitamina C y licopeno, un compuesto antioxidante presente de forma natural en esta hortaliza.

La combinación permite sumar proteínas y vegetales en un mismo plato, sin necesidad de recurrir a preparaciones complejas.

Qué beneficios aportan las proteínas del atún y el huevo

Uno de los principales atributos nutricionales de esta ensalada es su aporte de proteínas de alto valor biológico. Tanto el atún como el huevo contienen aminoácidos esenciales, es decir, aquellos que el organismo no puede sintetizar por sí mismo y debe incorporar a través de la alimentación.

Estos nutrientes intervienen en la síntesis y reparación de tejidos, el mantenimiento de la masa muscular y la producción de enzimas y hormonas.

Según MedlinePlus, el servicio de información de salud de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, las proteínas cumplen una función estructural y metabólica: participan en la reparación celular, la formación de nuevas células y los procesos de crecimiento y desarrollo .

Ensalada de atún, huevo y tomate: una receta fácil, fresca y rica en proteínas para preparar en solo 5 minutos Fuente: Imagen ilustrativa - Gemini

Por qué es una ensalada que ayuda a mantener la energía

Además de las proteínas, el atún y el huevo contienen vitamina B12, un nutriente necesario para el funcionamiento del sistema nervioso y la formación de glóbulos rojos.

La Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) explica que la vitamina B12 ayuda a prevenir la anemia megaloblástica, una afección que puede provocar cansancio y debilidad.

Cómo preparar la ensalada de atún, huevo y tomate en 5 minutos

La preparación es sencilla y requiere solamente tres ingredientes principales.

Ingredientes para una porción:

1 lata de atún al natural.

2 huevos.

1 tomate mediano.

Preparación: