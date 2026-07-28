El nuevo trabajo reúne diez canciones que profundizan la identidad artística construida por la banda a lo largo de los últimos años.

El Kuelgue lanzó Díscolo, su sexto álbum de estudio, en un momento de consolidación para la banda. Mientras presenta el nuevo material, el grupo se prepara para volver al Movistar Arena el próximo 13 de agosto, con un show que ya agotó gran parte de sus localidades, y avanza con una agenda internacional que lo llevará a presentarse en España durante septiembre.

El nuevo trabajo reúne diez canciones que profundizan la identidad artística construida por la banda a lo largo de los últimos años. Sin perseguir fórmulas, Díscolo apuesta por la espontaneidad, los arreglos de impronta artesanal y una diversidad sonora que volvió a convertirse en una de las marcas distintivas del grupo.

El Kuelgue lanzó Díscolo, su sexto álbum de estudio, en un momento de consolidación para la banda.

El álbum cuenta con colaboraciones de No Te Va Gustar, El Kanka y Chango Spasiuk, artistas que aportan nuevos matices a un repertorio que mantiene el sello ecléctico de El Kuelgue.

El lanzamiento llega acompañado por una intensa actividad en vivo. Antes del Movistar Arena, la banda se presentará en Chivilcoy y Córdoba. Luego cruzará el Atlántico para iniciar una gira por España con conciertos en Barcelona, Zaragoza, Valencia, Mallorca, Málaga y Madrid, antes de regresar a la Argentina para continuar con presentaciones en Rosario y Montevideo.

El show del 13 de agosto marcará además el regreso de la banda a Villa Crespo, el barrio donde nació el proyecto y donde hoy volverá a presentarse en uno de los escenarios de mayor capacidad de la ciudad. La propuesta combinará las canciones de Díscolo con el repertorio que consolidó a El Kuelgue como una de las propuestas más singulares de la escena local, en un espectáculo que, como es habitual, integrará música, improvisación y recursos teatrales.

Con una convocatoria que creció de forma sostenida en los últimos años y funciones agotadas en sus presentaciones anteriores, El Kuelgue continúa ampliando su alcance sin modificar la impronta artística que lo convirtió en una de las bandas con mayor identidad dentro de la música argentina actual.