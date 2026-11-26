Hay conversaciones que durante años quedaron reservadas al ámbito privado y que hoy empiezan a encontrar un lugar más natural en la vida cotidiana. Hablar de incontinencia es una de ellas. Ponerle nombre a una necesidad de cuidado no significa convertirla en el centro de la vida, sino contar con más herramientas para tomar decisiones y continuar con las actividades habituales.

Una investigación publicada en marzo de 2026 en BMC Geriatrics analizó a 448 adultos mayores con incontinencia y encontró diferentes perfiles de calidad de vida dentro del grupo estudiado. Los autores también observaron que las necesidades de información y el estigma aparecían conectados dentro de las redes analizadas.

El estudio no plantea una experiencia única para todas las personas. Por el contrario, uno de sus principales hallazgos fue identificar tres grupos con diferentes niveles de afectación de la calidad de vida. Esa diversidad refuerza la importancia de evitar generalizaciones y de reconocer que cada persona puede necesitar información, recursos o acompañamiento diferente.

Más información para tomar decisiones cotidianas

La posibilidad de hablar con naturalidad también permite distinguir entre una necesidad puntual y una situación que requiere consulta profesional. Los cambios en la frecuencia de los escapes, nuevos síntomas o modificaciones que interfieren con la rutina son motivos para buscar orientación y conocer las alternativas disponibles.

Mujer haciendo ejercicio. Mujer haciendo ejercicio Newsan HIT

La evidencia reciente también muestra que la conversación puede formar parte de una mirada más amplia sobre el bienestar. Un estudio publicado en 2025 en BMC Geriatrics analizó la relación entre incontinencia, participación social y bienestar subjetivo en adultos mayores y encontró que la participación social y la calidad del sueño aparecían vinculadas con el bienestar dentro del modelo analizado. Los autores aclaran que se trata de asociaciones y no de relaciones causales demostradas.

Esto permite pensar el cuidado personal desde una perspectiva más cotidiana. Una persona puede continuar con sus actividades, vínculos y proyectos y, al mismo tiempo, incorporar recursos para resolver una necesidad específica. La autonomía no significa hacer todo sin ayuda ni ignorar las propias necesidades: también implica conocerlas y elegir cómo gestionarlas.

Una categoría que acompaña una vida en movimiento

En este sentido se enmarca HIT, la nueva marca de Newsan que cuenta con una línea de soluciones para la incontinencia dirigida a personas mayores de 65 años con una vida activa. Su propuesta incluye un portafolio de pants, pañales y apósitos en distintos formatos y talles, que incorporan tecnología StayDry para favorecer una absorción rápida y reducir la sensación de humedad. La línea también cuenta con indicador de humedad y control de olores, características que buscan facilitar el uso cotidiano y aportar mayor discreción para acompañar diferentes actividades.

En este contexto, hablar de protección para adultos no tiene por qué asociarse con una vida limitada. Puede ser simplemente una herramienta más dentro de una rutina que incluye trabajo, viajes, actividad física, reuniones o nuevos proyectos. La tecnología y el diseño de estos productos apuntan precisamente a resolver una necesidad concreta para que pueda quedar en segundo plano.

Desestigmatizar la conversación también significa cambiar el foco: no se trata de definir a una persona por una situación de cuidado, sino de reconocer que una vida activa puede incluir diferentes necesidades a lo largo del tiempo. Tener información, hablar del tema con naturalidad y encontrar recursos adecuados permite que la adultez siga siendo una etapa de posibilidades, experiencias y decisiones propias.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.