Quién fue Martha Firestone Ford: la heredera de dos dinastías que murió a los 101 años.

Martha Firestone Ford, empresaria y propietaria de los Detroit Lions, murió a los 101 años. La franquicia de la NFL confirmó su fallecimiento el martes mediante un comunicado, aunque no precisó cuándo ocurrió ni informó las causas.

Su vida estuvo atravesada por la historia de dos dinastías empresariales que marcaron la industria estadounidense: los Firestone, vinculados a los neumáticos, y los Ford, referentes de la industria automotriz.

Nieta de Harvey Samuel Firestone, fundador de Firestone Tire and Rubber Company, y esposa de William Clay Ford Sr., nieto de Henry Ford, se incorporó al mundo del fútbol americano en 1963.

Ese año, su marido compró los Detroit Lions por seis millones de dólares. Tras la muerte de él, en 2014, Martha asumió la conducción de la franquicia cuando tenía 88 años y se convirtió en una de las escasas mujeres con autoridad entre los propietarios de la liga.

El vínculo familiar que la acercó al fútbol americano

Martha Parke Firestone nació el 16 de septiembre de 1925 en Akron, Ohio. Se graduó en Sociología en Vassar College en 1946 y, un año después, se casó con William Clay Ford Sr. La unión consolidó los lazos entre ambas familias: la compañía automotriz compraba millones de neumáticos por año a Firestone. La boda, celebrada el 21 de junio de 1947, tuvo una amplia cobertura en las páginas sociales.

Le sobreviven cuatro hijos, 14 nietos y 17 bisnietos. Fuente: Detroit Lions

Su relación con el fútbol americano había comenzado durante la infancia. Cuando tenía seis años, acompañó a su padre a ver jugar a los Portsmouth Spartans, equipo que luego se trasladó a Detroit y adoptó el nombre de Lions. Con el paso del tiempo se interesó por el deporte para compartir la pasión de su esposo. En 2020 dejó el puesto de principal propietaria y cedió esa función a su hija Sheila Ford Hamp, preparada para sucederla.

Las decisiones que marcaron su gestión en los Detroit Lions

Al asumir el control de la franquicia, Martha tomó decisiones relevantes: en 2015 despidió al presidente y al gerente general del equipo y comunicó públicamente los motivos a los hinchas. También cuestionó en 2017 los comentarios de Donald Trump contra los jugadores que protestaban durante la interpretación del himno nacional, a los que calificó como “negativos e irrespetuosos”.

Su paso por la conducción estuvo marcado por una deuda deportiva: nunca pudo ver a los Lions disputar un Super Bowl. Durante sus años como principal propietaria, entre 2014 y 2020, el equipo consiguió 45 victorias, sufrió 50 derrotas y registró un empate. En 2016 también participó de una reunión en la que los dueños de la NFL aprobaron el traslado de los Rams a Los Ángeles. Le sobreviven cuatro hijos, 14 nietos y 17 bisnietos.