Dos de las economías más grandes del mundo acordaron hacer negocios sin el dólar de por medio. China y Brasil, la mayor economía de América Latina y socios comerciales de primer orden, sellaron un acuerdo para realizar su comercio y sus operaciones financieras directamente en sus propias monedas, el yuan y el real, sin usar la moneda estadounidense como intermediaria. Es un paso concreto dentro del fenómeno global de desdolarización.

China y la economía más grande de América Latina comercian con sus propias monedas

El acuerdo, sellado en 2023, permite que las empresas y entidades de China y Brasil hagan sus transacciones comerciales y financieras convirtiendo directamente yuanes a reales (y viceversa), sin tener que pasar primero por el dólar.

Hasta entonces, como en buena parte del comercio mundial, una operación entre ambos países solía implicar convertir la moneda local a dólares y recién después a la otra moneda. El pacto elimina ese paso intermedio para quienes elijan operar así.

China es, desde hace años, el principal socio comercial de Brasil, con un intercambio que supera holgadamente los 150,000 millones de dólares anuales. Esa magnitud es, justamente, lo que vuelve relevante el acuerdo: no se trata de dos economías marginales, sino de un flujo comercial de primer orden mundial.

Cómo funciona

Para que el comercio en monedas locales sea posible, se montó la infraestructura financiera necesaria. Se habilitaron bancos de compensación (clearing) en yuanes en Brasil, entidades autorizadas para procesar operaciones en moneda china, y Brasil se integró al sistema de pagos interbancarios chino (conocido como CIPS), que permite liquidar transacciones en yuanes por fuera de los canales dominados por el dólar. En la práctica, esa “cañería” financiera es la que hace que una empresa pueda pagar o cobrar directamente en yuanes o reales.

China es, desde hace años, el principal socio comercial de Brasil, con un intercambio que supera holgadamente los 150,000 millones de dólares anuales.

El trasfondo: la desdolarización y los BRICS

El acuerdo no se entiende aislado. Forma parte de una tendencia más amplia conocida como “desdolarización”: un conjunto de países, en especial los BRICS, bloque que integran China y Brasil, que buscan comerciar cada vez más en monedas locales para depender menos del dólar.

La participación del dólar en las reservas mundiales viene cayendo lentamente, aunque sigue siendo, por lejos, la moneda dominante. El pacto entre China y Brasil es una de las piezas más visibles de ese movimiento en América Latina.