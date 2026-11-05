En el departamento de Calingasta, frente a la imponente Cordillera de los Andes, se extiende la Pampa del Leoncito, también conocida como el Barreal Blanco , un espacio reconocido por ser el escenario predilecto para la práctica del carrovelismo.

Con una extensión aproximada de 12 kilómetros de largo por 5 de ancho y situada a unos 1.900 metros sobre el nivel del mar , esta gigantesca planicie destaca por una fisonomía desértica e inhóspita que transporta de inmediato a quien la visita a la superficie de un cuerpo celeste.

Por qué la Pampa del Leoncito se parece a un paisaje lunar

La analogía con el suelo lunar no es una simple metáfora turística, sino el resultado de un proceso geológico único en la región.

El Barreal Blanco no es una salina tradicional, sino el lecho seco de una antigua laguna paleozoica que, al evaporarse por completo tras milenios de aridez, dejó al descubierto una densa capa de sedimentos finos compuestos por limos, arcillas y sales. Esta composición le otorga una tonalidad blanquecina pálida que refleja intensamente la luz del sol.

Al secarse por completo bajo la radiación solar andina, la arcilla maleable se contrae y se fractura geométricamente, formando un patrón interminable de grietas poligonales sobre un suelo absolutamente llano e inerte. La ausencia total de vegetación, sumada al contraste entre la vasta corteza clara agrietada y el horizonte árido rodeado por la Cordillera de los Andes, refuerza la sensación visual de estar caminando sobre un terreno fuera de este planeta .

Atractivos complementarios para una escapada en el valle de Calingasta

La visita al Barreal Blanco suele combinarse con otros puntos de gran interés científico y natural ubicados en las inmediaciones.

Es indispensable diferenciar la Pampa del Leoncito del Parque Nacional El Leoncito; mientras la primera es la planicie salina donde se realizan los paseos en carrovela, el segundo es un área natural protegida adyacente de más de 89.000 hectáreas que resguarda la flora y fauna andina.

Dentro de esta región se destaca la presencia del Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO) y el Observatorio Astronómico Félix Aguilar, dos de los centros de observación científica más importantes del país favorecidos por la extraordinaria transparencia de los cielos sanjuaninos, donde se organizan visitas guiadas diurnas y propuestas de astroturismo nocturno con reserva previa.

El suelo es el lecho seco de una antigua laguna compuesto por sedimentos finos de limos, arcillas y sales.

Cuál es el deporte distintivo que se practica en el Barreal Blanco

La perfecta horizontalidad del terreno combinada con la presencia de vientos constantes convierte a este paraje sanjuanino en el epicentro nacional del carrovelismo.

Esta disciplina consiste en desplazarse a bordo de un pequeño vehículo de tres ruedas propulsado por una vela , impulsado por las ráfagas del viento local conocido regionalmente como Conchavado o Conchabado, las cuales pueden alcanzar velocidades cercanas a los 80 km/h.

La actividad se puede realizar tanto en carros individuales como en unidades dobles donde el manejo queda a cargo de un guía especializado.

Si bien la temporada comprendida entre los meses de octubre y marzo suele ofrecer las condiciones eólicas más favorables para deslizarse sobre la planicie, la práctica efectiva está estrictamente supeditada al clima del día y al estado del suelo, dado que no está permitido ingresar cuando la superficie se encuentra húmeda para preservar la integridad del terreno protegido.

Cómo llegar a la Pampa del Leoncito y qué precauciones tener en la visita

El acceso al Barreal Blanco se realiza a través de la Ruta Nacional 149, situándose a una distancia de entre 25 y 30 kilómetros de la localidad turística de Barreal, que funciona como la principal base de servicios, alojamiento y gastronomía en el valle.

Desde la capital provincial de San Juan, el trayecto es de aproximadamente 240 kilómetros siguiendo la combinación de la Ruta Nacional 40, la Ruta Provincial 436 y la propia RN 149 .

Para preservar este espacio natural de alto valor geológico e histórico, la administración provincial impone pautas estrictas de conservación: