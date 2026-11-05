Las principales entidades financieras renovaron sus beneficios para el transporte público con devoluciones de hasta el 100%.

Durante el mes de noviembre, distintos bancos y billeteras virtuales ofrecen opciones de ahorro dirigidas a los usuarios de colectivos y subtes .

A través de modalidades de pago sin contacto (NFC) y códigos QR desde el celular, los pasajeros pueden acceder a reintegros que varían entre el 20% y la bonificación total del boleto.

Cómo funcionan las promociones con reintegro del 100% en el pasaje

Para este mes, algunas entidades destacadas aplican la devolución total del costo del pasaje mediante condiciones operativas específicas:

BBVA + Mastercard: ofrece un 100% de descuento en viajes abonados mediante tecnología NFC (acercando el celular a la terminal con la tarjeta vinculada a billeteras como Apple Pay o Google Pay). El tope fijado es de $25.000 por usuario al mes.

Santander + Sorpresa Santander: aquellos clientes adheridos al programa “Sorpresa Santander” alcanzan el 100% de reintegro pagando con la modalidad QR Transporte a través de la app del banco o MODO con dinero en cuenta, con un límite mensual de devolución de $16.000.

Para este mes, algunas entidades destacadas aplican la devolución total del costo del pasaje mediante condiciones operativas específicas.

Bancos con 50% de descuento y devoluciones acumulables

En el rango intermedio de devoluciones, la mayoría de los bancos privados disponibilizaron esquemas con el 50% de ahorro:

Santander (estándar): quienes paguen con QR Transporte desde la app de Santander o MODO con dinero en cuenta reciben un 50% de devolución con un tope general de $8.000 mensuales.

Banco Galicia: mantiene una doble alternativa. Por un lado, mediante pagos con tecnología NFC (Visa Débito, Visa Crédito y Mastercard Crédito), el reintegro mensual puede llegar hasta un tope combinado de $15.000 según la tarjeta utilizada. Por otro lado, ofrece una ventana promocional especial en colectivos y subtes con un tope de $8.000 utilizando MODO o billeteras digitales.

Naranja X: mantiene el 50% de reintegro al abonar tanto vía QR como mediante NFC con tarjetas de débito o crédito. Al combinar las distintas modalidades de pago habilitadas dentro de la plataforma, el tope de ahorro acumulado puede alcanzar hasta $30.000 por mes.

Qué requisitos técnicos se deben tener en cuenta antes de abonar el viaje

Para asegurar la correcta acreditación de los reintegros en la cuenta del usuario, las entidades recomiendan verificar tres factores centrales antes de realizar la transacción en la unidad de transporte.

En primer lugar, con respecto a la tecnología del dispositivo, en caso de pagar vía NFC el celular debe contar con esta función activada y la tarjeta de crédito o débito correctamente cargada en la billetera virtual como Google Pay o Apple Pay.

Por otro lado, para los pagos mediante código QR Transporte desde aplicaciones como MODO o las plataformas bancarias, los sistemas suelen requerir un saldo mínimo disponible de $1.200 en la cuenta seleccionada para poder generar la transacción.

Finalmente, en relación con la acreditación del dinero, los plazos de devolución de los fondos varían según el banco y el medio de pago utilizado, pudiendo acreditarse dentro de las 48 horas posteriores al viaje o figurar en el resumen de la tarjeta en el siguiente ciclo de facturación.