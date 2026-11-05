Suba del riesgo país: la explicación oficial y el contrapunto con empresarios por las causas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio a conocer este jueves los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a octubre de 2026.

Con el aporte de 45 participantes —entre 33 consultoras locales e internacionales y 12 entidades financieras—, el termómetro de la City arrojó un sendero de precios que consolida el dígito bajo mensual, un tipo de cambio oficial contenido hacia el cierre del ejercicio y una sensible corrección a la baja en las proyecciones de actividad económica.

Dólar: moderación hacia fin de año

Los analistas que participan del REM del BCRA bajaron sus pronósticos para el tipo de cambio de los próximos meses. La mediana proyecta un dólar mayorista promedio de $ 1558 para noviembre de 2026, unos $ 21,4 menos que en el relevamiento anterior.

Asimismo, para diciembre de 2026, el pronóstico es de $ 1590, con una baja de $ 24,3 respecto de la medición previa. El Top 10 de analistas es algo más optimista: espera $ 1550 en noviembre y $ 1580 en diciembre de 2026. Con esa trayectoria, el dólar terminaría el año con una suba interanual de 9,8% frente a diciembre de 2025.

Cómo opera el dólar CCL. Shutterstock

La variable que se encuesta es el tipo de cambio de referencia, Comunicación “A” 3500 (mayorista), en su promedio mensual de días hábiles. Según la mediana, el dólar seguiría una trayectoria ascendente y gradual: $ 1619 en enero de 2027, $ 1649 en febrero, $ 1677 en marzo y $ 1702 en abril. En todos los casos, los pronósticos se revisaron a la baja respecto de la medición anterior, con recortes de entre $ 21 y $ 27 por dólar.

El Top 10 proyecta un recorrido parecido, aunque algo más bajo: $ 1608 en enero, $ 1634 en febrero, $ 1656 en marzo y $ 1676 en abril de 2027.

La revisión a la baja de los próximos meses convive con una corrección en sentido contrario para más adelante. La mediana de los analistas espera un dólar de $ 1985 para octubre de 2027, es decir, $ 39,9 más que en el REM de septiembre. El Top 10 lo ubica en $ 1938, con una suba de $ 58,9 respecto de la medición anterior.

Inflación: sendero estable por debajo del 2%

De acuerdo con la mediana de las respuestas, los analistas estimaron para octubre una inflación del 1,8% mensual, lo que representa una ligera suba de 0,1 puntos porcentuales (p.p.) frente a la encuesta de septiembre. La estimación coincide de manera milimétrica con la previsión del Top 10 (los pronosticadores con mejor historial de aciertos), que también ubicó la cifra en 1,8%.

En cuanto al IPC Núcleo, la proyección general para octubre se situó en 1,7% (+0,1 p.p.), mientras que el núcleo proyectado por el Top 10 se mantuvo sin cambios en 1,6%.

Hacia adelante, el consenso prevé un comportamiento en meseta para los precios minoristas:

Noviembre 2026: 1,7%

Diciembre 2026: 1,8%

Enero 2027: 1,7%

Febrero 2027: 1,6%

Marzo y abril 2027: 1,7%

Con esta dinámica, el año 2026 cerraría con una inflación acumulada del 30,4% (30,6% según el Top 10). Para el horizonte de los próximos 12 meses (octubre de 2027), los participantes esperan un incremento interanual del 21,8%, mientras que para 2027 y 2028 proyectan variaciones del 21,9% y 15,3%, respectivamente.

Actividad y empleo: el PBI siente el impacto del tercer trimestre

El dato más llamativo del informe pasó por la recalibración del nivel de actividad. Los analistas estimaron que el Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por estacionalidad se contrajo un 2,3% en el tercer trimestre de 2026, un deterioro marcado de 1,4 p.p. respecto a la previsión anterior.

Si bien esperan un rebote del 2,0% s.e. en el cuarto trimestre y una continuidad expansiva del 0,9% para el primer trimestre de 2027, el tropiezo del período julio-septiembre golpeó la foto agregada: para todo 2026, el mercado prevé un crecimiento real del PBI de apenas 0,7% (un fuerte recorte de 0,8 p.p. frente a la encuesta de septiembre). Para 2027, el repunte estimado se situaría en 2,1%, alcanzando un 2,9% en 2028.

El enfriamiento de la actividad también tuvo su correlato en el mercado laboral. La desocupación abierta para el tercer trimestre se calculó en 7,6% de la Población Económicamente Activa (+0,1 p.p.), previéndose un incremento hasta el 7,8% para el cuarto trimestre del año (7,9% según el Top 10).