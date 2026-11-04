El Papa León XIV conserva un gusto gastronómico que lo acompaña desde que era chico. Antes de convertirse en el líder de la Iglesia católica, Robert Prevost disfrutaba de una preparación casera de su madre que disfrutaba en ocasiones especiales y que todavía hoy sigue siendo una de sus favoritas.

La anécdota fue revelada por su hermano, John Prevost, en una entrevista publicada por America Magazine en agosto de 2025. Durante la conversación, recordó los cumpleaños que compartían en Chicago y mostró una fotografía familiar de 1964 en la que aparece el futuro pontífice junto a su mamá, que está cortando una torta.

La preparación se conoce como angel food cake y es un clásico de la repostería estadounidense. Su principal característica es la textura aireada que consigue gracias a las claras de huevo batidas.

Cómo era la torta que acompañó la infancia del Papa León XIV

La angel food cake es una preparación clásica de la repostería estadounidense. Se caracteriza por su color claro, su miga delicada y una consistencia mucho más liviana que la de un bizcochuelo tradicional.

Su principal particularidad está en la composición: se elabora con claras de huevo batidas, azúcar y harina, sin incorporar manteca ni aceite. El aire que se introduce durante el batido es fundamental para conseguir su volumen y evitar que quede compacta.

También admite distintas variantes de sabor. Una de las más sencillas consiste en agregar esencia de vainilla, que aporta un aroma dulce sin modificar la textura característica de la preparación.

Cómo preparar una angel food cake esponjosa con sabor a vainilla

La torta angel food cake. Imagen ilustrativa. El Cronista Argentina

Aunque la receta de la mamá del Papa se mantiene reservada, se puede preparar una versión tradicional de esta torta con esencia de vainilla.

La receta de King Arthur Baking utiliza ingredientes sencillos y una técnica de batido que permite conseguir una miga blanca, suave y liviana.

Ingredientes para hacer la torta

420 gramos de claras de huevo (aproximadamente 12 huevos grandes).

298 gramos de azúcar.

120 gramos de harina para tortas o harina 0000.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 cucharadita y media de cremor tártaro.

Media cucharadita de sal.

Paso a paso: cómo hacerla en casa

Preparar los ingredientes: separar las claras de las yemas y dejarlas a temperatura ambiente. Es importante que el recipiente esté completamente limpio y seco. Batir las claras: colocarlas en un bol junto con la sal y la esencia de vainilla. Comenzar a batir hasta que aparezca una espuma ligera. Incorporar el cremor tártaro: agregarlo y continuar batiendo hasta que las claras comiencen a formar picos firmes y brillantes. Sumar el azúcar: incorporarla gradualmente, sin dejar de batir, para conseguir un merengue estable. Agregar la harina: tamizarla e incorporarla en varias tandas con movimientos envolventes. Este paso debe hacerse con cuidado para no perder el aire acumulado. Llevar al horno: colocar la preparación en un molde alto con tubo central, sin engrasar, y cocinar a 165 °C durante aproximadamente 40 a 45 minutos. Enfriar la torta: retirar del horno e invertir el molde sobre una botella o una superficie que permita mantenerlo elevado. Dejar enfriar durante aproximadamente una hora y media antes de desmoldar.

El secreto para conseguir una preparación alta y esponjosa está en no engrasar el molde y respetar el tiempo de enfriado invertido. De esta manera, la torta conserva su estructura y evita que se hunda mientras pierde temperatura.

Se puede servir sola, con frutas frescas, crema batida o una pequeña cantidad de azúcar impalpable.