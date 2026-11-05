Por la visita del Papa León XIV, se extiende el cierre total en la Avenida del Libertador.

En esta noticia Visita de León XIV: así queda el mapa de cortes en la Ciudad de Buenos Aires

En el marco del operativo por la llegada del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un esquema de cortes de tránsito graduales sobre la Avenida del Libertador y sus vías de acceso.

Las tareas, coordinadas de forma conjunta entre la gestión porteña y las fuerzas federales, generan desde esta semana fuertes restricciones a la circulación en Palermo para delimitar el perímetro previo al arribo de la comitiva vaticana.

Visita de León XIV: así queda el mapa de cortes en la Ciudad de Buenos Aires

La circulación por la Avenida del Libertador sumó sus primeras restricciones en las primeras horas del miércoles, en el tramo comprendido entre Avenida Sarmiento y Avenida Intendente Bullrich.

A este corte principal se suman bloqueos en las esquinas transversales de Sinclair, Godoy Cruz, Fray Justo Santa María de Oro e Infanta Isabel. Asimismo, desde las 8 de la mañana se anuló el primer carril en ambos sentidos entre Bullrich y Olleros para facilitar el despliegue de equipos logísticos.

El papa León XIV realizará una visita oficial a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. EFE/Massimo Percossi

La logística de seguridad avanzó esta madrugada con un bloqueo completo de la Avenida del Libertador en el tramo comprendido entre Bullrich y Ortega y Gasset. El operativo contempla además cortes transversales en Dorrego (entre Cerviño y Figueroa Alcorta) y en Bullrich (entre Cerviño y Libertador). A partir de las 8 de la mañana inició el despliegue los módulos sanitarios y la estructura operativa.

Luego, las interrupciones sobre la Avenida del Libertador se extenderán desde Ortega y Gasset hasta Olleros. La medida provocará el bloqueo de los cruces transversales en San Benito de Palermo, Benjamín Matienzo, Jorge Newbery, Maure, Gorostiaga, Olleros, Federico Lacroze y Teodoro García en sus intersecciones con la traza principal.

Recomendaciones a tener en cuenta

El Gobierno porteño difundió una serie de sugerencias para quienes habitan la Ciudad.

Peatones: la circulación peatonal estará habilitada por las veredas frentistas correspondientes y los senderos internos de Plaza Holanda y Parque Tres de Febrero. Se deberán respetar los vallados perimetrales de obra.

Estacionamiento sobre la Avenida del Libertador: despeje vehicular en los carriles afectados. El ingreso a las cocheras frentistas sobre los corredores cortados tendrá acceso restringido por medio de un carril y será supervisado por personal de tránsito.

Vías alternativas: continuar por Lugones y luego por la autopista Illia (que lleva a Recoleta y al centro), desviarse por la colectora de la Illia y tomar Salguero hacia la avenida Costanera Rafael Obligado y luego Ramón Castillo, en la zona portuaria, para llegar a Retiro; también se puede bajar en la General Paz y tomar avenidas como Cabildo, Santa Fe y Las Heras.