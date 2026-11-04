Ignorar una señal de tránsito puede tener consecuencias que se extienden más allá del momento de la infracción.

En Argentina, la Ley Nacional de Tránsito 24.449 clasifica el cruce con luz roja como falta grave. Por eso, quien reincide puede ser inhabilitado para conducir.

El régimen establece que la reincidencia en infracciones graves puede derivar en la inhabilitación de la licencia de conducir . La medida tiene una escala progresiva: contempla períodos de inhabilitación de hasta nueve, doce y dieciocho meses, según la cantidad de reincidencias registradas.

Qué obligación establece la ley cuando un semáforo está en rojo

El punto de partida es el artículo 44, inciso a), punto 2, dedicado a las vías semaforizadas.

En la normativa se indica que, con luz roja, los vehículos deben “detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda peatonal, evitando luego cualquier movimiento”.

Su incumplimiento, además, está contemplado en el artículo 77, inciso o), que incluye entre las faltas graves “la conducción de vehículos sin respetar la señalización de los semáforos”.

Esta clasificación es importante porque permite aplicar el régimen de reincidencia previsto para las infracciones graves. No se trata solamente de acumular multas: la legislación también contempla consecuencias sobre la habilitación para manejar.

Cuándo se considera reincidente a un conductor según el artículo 82

Un semáforo urbano con la luz roja encendida, suspendido sobre una estructura metálica entre árboles y edificios. Magnific

Para determinar cuándo corresponde una sanción más severa, la norma establece una condición temporal.

El artículo 82 define la reincidencia como la comisión de una nueva falta después de que el infractor ya recibió una sanción anterior.

Según la cita del texto, “hay reincidencia cuando el infractor cometa una nueva falta habiendo sido sancionado anteriormente en cualquier jurisdicción” , siempre que se encuentre dentro de los plazos previstos.

En el caso de las infracciones graves, ese período es de dos años. Además, la ley aclara que las reincidencias se computan por separado para las faltas leves y graves, y que la inhabilitación se aplica únicamente en estas últimas.

Por eso, para que exista reincidencia debe haber una sanción previa y una nueva falta cometida dentro del plazo que fija la legislación.

Cuándo se inhabilita la licencia de conducir

Cruzar un semáforo en rojo una sola vez no implica la inhabilitación para conducir. La primera falta grave se sanciona de la manera habitual, por ejemplo con una multa.

La inhabilitación aparece recién cuando hay reincidencia , es decir, cuando el conductor comete una nueva falta grave después de haber sido sancionado y dentro del plazo de dos años.

El esquema, entonces, es el siguiente: