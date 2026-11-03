Las elecciones legislativas de Estados Unidos pueden modificar una de las variables centrales del programa financiero argentino de 2027: el acceso a dólares, el costo del financiamiento, el respaldo político de Washington al Gobierno de Javier Milei, además del frente comercial.

La Argentina llega a 2027 con vencimientos de deuda por unos u$s 27.900 millones y una necesidad de refinanciamiento que excede la capacidad de generación de dólares del superávit comercial.

Grupo Atenas estima que el éxito de un eventual rollover dependerá de la evolución del riesgo país, condicionada por la geopolítica, las elecciones en Estados Unidos y la acumulación de reservas del BCRA.

Una victoria republicana que permita retener ambas cámaras podría llevar el riesgo país a la zona de 600-650 puntos , mientras que una victoria demócrata en la Cámara de Representantes lo ubicaría entre 750 y 860 puntos, según la estimación del Grupo Atenas. Si los demócratas ganaran ambas cámaras, el riesgo podría subir a una zona de 860-1000 puntos.

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