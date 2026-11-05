En el norte de Perú, una obra de ingeniería permitió llevar agua a terrenos que durante años estuvieron condicionados por la escasez de lluvias. Se trata del Proyecto de Irrigación Olmos, un sistema que utiliza un túnel de casi 20 kilómetros para trasladar los recursos hídricos del río Huancabamba hacia el valle de Olmos, en la región de Lambayeque.

La iniciativa tiene un origen que se remonta a 1924, cuando el ingeniero Charles Sutton presentó por primera vez la propuesta ante el Gobierno peruano. Más de un siglo después, el proyecto vuelve a estar en el centro de una inversión millonaria: las autoridades impulsan una nueva concesión con una inversión referencial de US$ 400 millones.

Cómo funciona el túnel de casi 20 kilómetros que atraviesa los Andes

El Proyecto de Irrigación Olmos está ubicado en la región de Lambayeque, en el norte de Perú, a unos 900 kilómetros de Lima. Su principal objetivo es trasladar agua desde la vertiente del océano Atlántico hacia la del Pacífico para abastecer zonas agrícolas.

La infraestructura está integrada por la presa Limón y un túnel trasandino de aproximadamente 19,3 kilómetros de longitud. El sistema capta el agua del río Huancabamba, la almacena en el embalse y luego la conduce hasta el valle de Olmos.

De esta manera, los recursos hídricos llegan a terrenos áridos que, por sus condiciones climáticas y la escasez de precipitaciones, tenían limitaciones para desarrollar una producción agrícola a gran escala.

El proyecto también contempla un componente hidroeléctrico y una red de distribución para el riego de los cultivos.

Cómo funciona el túnel de casi 20 kilómetros que atraviesa los Andes. Wikipedia

De una propuesta de 1924 a una obra que comenzó a funcionar en 2012

La historia del proyecto comenzó en 1924, cuando el ingeniero Charles Sutton propuso trasladar las aguas del río Huancabamba hacia Lambayeque para impulsar el desarrollo agrícola de la región.

Sin embargo, la iniciativa tardó varias décadas en concretarse. Durante la década de 1970 comenzaron los primeros trabajos para construir el túnel trasandino, pero las obras se paralizaron por falta de financiamiento.

En 2004, el Gobierno Regional de Lambayeque adjudicó las obras de trasvase a una concesionaria privada. Los trabajos de perforación se retomaron en 2007 y la excavación del túnel concluyó en diciembre de 2011.

La primera derivación de agua se realizó en julio de 2012. Posteriormente, el componente de irrigación fue inaugurado en noviembre de 2014, cuando comenzó a funcionar la infraestructura destinada a abastecer los campos agrícolas.

La primera etapa del proyecto contempla el riego de 43.500 hectáreas: 38.000 correspondientes al nuevo valle y otras 5.500 pertenecientes al valle antiguo de Olmos.

Sin embargo, la nueva concesión anunciada por ProInversión tiene como objetivo fortalecer la seguridad hídrica de 30.500 hectáreas: 25.000 nuevas y otras 5.500 del valle antiguo. Se trata de una intervención destinada a completar y mejorar la infraestructura de trasvase que ya se encuentra en funcionamiento.

Proyecto de Irrigación Olmos Agencia Andina

La nueva concesión de US$ 400 millones para ampliar la infraestructura hídrica

El 22 de julio de 2026, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada de Perú (ProInversión), junto con el Gobierno Regional de Lambayeque, anunció el inicio del proceso para impulsar una nueva concesión de las obras de trasvase del Proyecto Olmos.

La propuesta contempla una inversión referencial de US$ 400 millones y busca garantizar la continuidad, el mantenimiento y la capacidad operativa del sistema durante los próximos 50 años.

Entre las principales intervenciones previstas se encuentran:

Elevar la altura de la presa Limón de 43 a 85 metros.

Ejecutar obras para reducir el ingreso de sedimentos al sistema.

Realizar trabajos de encauzamiento y defensa ribereña.

Adecuar el túnel inclinado para conectarlo con el túnel trasandino.

Reubicar aproximadamente ocho kilómetros del Oleoducto Norperuano.

Garantizar la operación y el mantenimiento integral de las obras de trasvase.

Según ProInversión, la nueva concesión apunta a completar la infraestructura prevista para la primera etapa del proyecto y fortalecer la seguridad hídrica de 25.000 hectáreas nuevas y otras 5.500 del valle antiguo.

En la presentación participaron representantes de 45 empresas privadas nacionales e internacionales interesadas en conocer las características técnicas, el estado de la infraestructura y el cronograma de la futura concesión.

De esta manera, el Proyecto Olmos busca consolidar una transformación que comenzó como una propuesta de ingeniería hace más de un siglo y que hoy permite desarrollar la actividad agrícola en una de las regiones áridas del norte peruano.