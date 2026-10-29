En el corazón de la Puna salteña, el Tren a las Nubes se destaca por ser el tercer tren más alto del mundo y uno de los íconos turísticos más importantes del país .

Su trayecto no solo ofrece una inmersión en la cultura y los paisajes andinos de la Quebrada del Toro, sino que alcanza su punto máximo a 4.220 metros sobre el nivel del mar, donde se atraviesa el imponente Viaducto La Polvorilla, considerado una de las obras de ingeniería más majestuosas del siglo pasado.

Cuáles son las opciones de recorrido y servicios del Tren a las Nubes

Para realizar esta excursión, el Tren a las Nubes ofrece dos modalidades pensadas para distintos tipos de viajeros. La primera opción es el circuito completo BUS - TREN - BUS, que inicia temprano por la mañana desde la ciudad de Salta en ómnibus.

Este trayecto por carretera combina paisajes de montaña con paradas estratégicas en pequeños parajes andinos : incluye un desayuno campestre elaborado por comunidades locales, recorre quebradas y llanuras de altura hasta llegar a la estación de San Antonio de los Cobres, y finaliza por la tarde con una visita a un museo de sitio y centro de artesanos tradicionales antes de regresar a la capital provincial.

La segunda opción es la modalidad SOLO TREN, pensada para quienes prefieren viajar en auto particular hasta San Antonio de los Cobres. Esta alternativa comprende exclusivamente el viaje ferroviario de una hora hacia el famoso Viaducto La Polvorilla (el punto máximo del recorrido ubicado a 4.200 metros sobre el nivel del mar), donde la formación se detiene durante 30 minutos para tomar fotos antes de emprender el regreso a la estación.

Ambas modalidades ofrecen atención médica constante para prevenir los efectos de la altura, guías turísticos bilingües, servicio de cafetería y conexión Wi-Fi a bordo.

Cuánto cuesta el pasaje del Tren a las Nubes: tarifas actualizadas

Las tarifas varían según la modalidad elegida, el perfil del pasajero y la época del año en la que se realice el viaje:

Modalidad BUS - TREN - BUS

Extranjeros: $233.000 (Julio - Septiembre 2026) / $252.000 (Octubre - Diciembre 2026).

Extranjeros Menores (3 a 12 años): $210.000 (Julio - Septiembre 2026) / $227.000 (Octubre - Diciembre 2026).

Residente Argentino: $210.000 (Julio - Septiembre 2026) / $227.000 (Octubre - Diciembre 2026).

Residente Argentino Menor (3 a 12 años): $160.500 (Julio - Septiembre 2026) / $173.500 (Octubre - Diciembre 2026).

Jubilados: $175.500 (Julio - Septiembre 2026) / $189.500 (Octubre - Diciembre 2026).

Modalidad SOLO TREN

Extranjeros: $180.000 (Julio - Septiembre 2026) / $194.500 (Octubre - Diciembre 2026).

Extranjeros Menores (3 a 12 años): $149.500 (Julio - Septiembre 2026) / $161.500 (Octubre - Diciembre 2026).

Residente Argentino: $149.500 (Julio - Septiembre 2026) / $161.500 (Octubre - Diciembre 2026).

Residente Argentino Menor (3 a 12 años): $111.500 (Julio - Septiembre 2026) / $120.500 (Octubre - Diciembre 2026).

Jubilados: $132.000 (Julio - Septiembre 2026) / $142.500 (Octubre - Diciembre 2026).

Para realizar esta excursión, el Tren a las Nubes ofrece dos modalidades pensadas para distintos tipos de viajeros. trenalasnubes.com.ar

Respecto a las condiciones para menores, los infantes de 0 a 2 años inclusive viajan sin cargo en el regazo de un adulto responsable , aunque pueden abonar la tarifa de menor si se desea un asiento individual. Por su parte, los niños de 3 a 12 años cumplidos abonan obligatoriamente la tarifa de menor promocional.

Recomendaciones para prevenir el mal de altura y qué llevar al viaje

Al tratarse de una excursión que asciende a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, las autoridades del servicio recomiendan aclimatarse adecuadamente, no agitarse y evitar esfuerzos físicos bruscos .

Durante el día anterior se aconseja dormir bien, comer liviano y no consumir bebidas alcohólicas . Asimismo, es indispensable llevar agua para mantenerse hidratado, caramelos dulces o chicles mentolados.

En cuanto a la indumentaria, tanto en primavera/verano como en otoño/invierno resulta necesario contar con lentes de sol, protector solar y campera rompevientos, sumando ropa abrigada de alta montaña durante las estaciones frías.

Para poder abordar el tren es obligatorio presentar el voucher de compra impreso junto con el DNI o pasaporte original informado en la reserva, ya que todos los pasajes son nominales.