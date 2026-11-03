Ante los pronósticos de lluvias por encima de la media histórica que trae el fenómeno de El Niño, las autoridades y los operadores turísticos apuestan a una batería de incentivos económicos para asegurar la llegada de visitantes.

El ministro de Turismo, Pablo Menoni, mostró su preocupación por la llegada del fenómeno de El Niño y señaló que los meses de mayor impacto serán setiembre, octubre y noviembre.

Desde el ministerio se espera que las condiciones mejoren entre fines de noviembre y principios de diciembre, antes del verano, aunque algunos pronósticos prevén lluvias abundantes también en durante la temporada estival.

El Poder Ejecutivo extendió hasta el 30 de abril de 2027 la rebaja de 9 puntos de IVA en gastronomía y otros servicios turísticos pagados con medios electrónicos, uno de los incentivos fiscales que Uruguay mantiene de cara a esta temporada estival.

La rebaja alcanza a residentes y no residentes. A ella se suman el IVA cero en alojamiento para turistas extranjeros durante todo el año, el mismo beneficio para uruguayos fuera de la alta temporada, descuentos en combustible en las zonas de frontera y el régimen de tax free.

La rebaja de 9 puntos del IVA rige para los servicios gastronómicos de restaurantes, bares, cantinas, confiterías y cafeterías, y de hoteles, estancias turísticas, posadas de campo y campings, siempre que no integren el concepto de hospedaje.

Verano Uruguay a

También alcanza al catering y a servicios para fiestas y eventos, al arrendamiento de vehículos sin chofer y a la mediación en arrendamientos de inmuebles con destino turístico. Incluye además las visitas guiadas y degustaciones en establecimientos enoturísticos registrados en el Ministerio de Turismo.

El beneficio corresponde a servicios prestados a consumidores finales y abonados con dinero electrónico o tarjetas de débito o crédito. La empresa emisora de la tarjeta debe incluir en el estado de cuenta el descuento que figure en el ticket del POS.

Cuando el servicio lo presta una pequeña empresa bajo el régimen de IVA mínimo, cuyos comprobantes no desglosan el impuesto, la reducción equivale a 7,38% del importe total.

Este decreto fue firmado el 1º de octubre por el presidente Yamandú Orsi, y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, un día después del vencimiento del plazo anterior.

Punta del Este a

Los turistas no residentes están exonerados de IVA en hoteles y alojamientos durante todo el año, siempre que acrediten su condición con un documento de identidad emitido en el exterior. Al estar exonerado, el consumo se factura sin IVA y no genera devolución.

Combustible más barato

Desde el 1º de octubre rigen descuentos en el Impuesto Específico Interno (Imesi) sobre combustibles hasta en las estaciones ubicadas hasta 20 kilómetros de los pasos con Argentina. Desde el 1º de mayo el régimen se extendió hasta 60 kilómetros, con la mitad del porcentaje: 12% y 16%, respectivamente.

El descuento se aplica a consumidores finales que pagan por medios electrónicos emitidos por instituciones locales. El Ministerio de Economía prepara un proyecto de ley para extender la rebaja hasta 80 kilómetros de la frontera.

El tax free rige todo el año para no residentes en comercios adheridos, con egreso del país por el aeropuerto de Carrasco, Laguna del Sauce, los puertos de Montevideo y Colonia, la terminal de cruceros de Punta del Este y los pasos de frontera internacionales con Argentina y Brasil: Salto-Concordia, Paysandú-Colón y Fray Bentos-Puerto Unzué y Chuy.