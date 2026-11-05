Miami se consolida como destino premium: qué buscan los argentinos que más gastan

Hace mucho que Miami dejó de ser sinónimo de playas, outlets y valijas llenas de compras. La “ciudad mágica” viró hacia una propuesta mucho más sofisticada, orientada a captar viajeros de mayor poder adquisitivo que buscan experiencias premium, desde partidos de Lionel Messi y restaurantes distinguidos por la Guía Michelin hasta oportunidades de inversión inmobiliaria y viajes de negocios. En ese nuevo escenario, los argentinos figuran como uno de los públicos más relevantes para el destino.

Con más de 108.000 visitantes argentinos entre enero y junio de 2025, el país se mantiene dentro del top 10 de mercados emisores internacionales hacia Greater Miami y Miami Beach.

“Los argentinos tienden a quedarse más tiempo que el turista promedio y gastan más dinero durante su estadía”, aseguró David Whitaker, presidente y CEO del Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) en diálogo con El Cronista.

Según reveló, el flujo de visitantes argentinos aumentó un 15% en 2025 frente al año anterior, mientras que, para este año, las proyecciones del organismo anticipan un crecimiento cercano al 20%.

Greater Miami & Miami Beach Greater Miami & Miami Beach

El nuevo argentino que llega a Miami

“Las vacaciones ya no se tratan solamente de descansar. Hoy se trata de vivir experiencias. Los más jóvenes gastan distinto, buscan gastronomía, cultura, entretenimiento y experiencias que puedan compartir”, explicó.

La mayoría de los argentinos que viajan a Miami permanece entre cinco y diez días. Muchas veces combinan la estadía con visitas a Orlando o a otros destinos de Florida, para así aprovechar la conectividad terrestre y ferroviaria.

Además, crece un fenómeno que la industria bautizó como “bleisure”, es decir, una mezcla entre negocios (business) y placer (leisure). Son viajeros que llegan por reuniones corporativas, inversiones o proyectos profesionales y extienden algunos días su estadía para disfrutar del destino junto a sus familias.

De acuerdo con un relevamiento elaborado por Visa citado por las autoridades de turismo locales, los argentinos gastaron u$s 52 millones durante el primer trimestre del año, lo que representó un crecimiento interanual del 37%.

En promedio, cada uno de estos visitantes extranjeros gastó más de u$s 1150 por viaje durante su estadía en Greater Miami & Miami Beach.

El efecto Messi

Si hay un fenómeno que cambió la percepción global de Miami en los últimos años fue la llegada del número 10 al Inter Miami.

“Messi se convirtió en nuestra estrella. Todo lo que hace genera atención. Donde come, donde vive, donde sale. Es imposible ponerle un precio a ese efecto”, destacó Whitaker.

Si hay un fenómeno que modificó la percepción global de Miami en los últimos años fue la llegada de Lionel Messi al Inter Miami.

Liliam M. López, fundadora y CEO de la South Florida Hispanic Chamber of Commerce, contó que la popularidad del rosarino impulsó el interés por distintos aspectos de la cultura argentina: “Antes todos conocían el bife argentino. Ahora la gente quiere probar milanesas porque vieron que Messi las pide en los restaurantes”.

La FIFA también reforzó su presencia en la ciudad con la apertura de un museo dedicado al fútbol.

Gastronomía, el negocio favorito de los argentinos

A la hora de emprender, la gastronomía sigue siendo el principal sector elegido por los argentinos que desembarcan en Miami. La presencia de restaurantes argentinos, parrillas, cafeterías, panaderías y food trucks creció de manera exponencial durante los últimos años.

“El argentino tiene una naturaleza emprendedora muy fuerte. Muchos llegan y buscan abrir locales gastronómicos”, apuntó López.

La inversión inicial para abrir un local gastronómico puede arrancar en torno a los u$s 250.000, aunque el monto final depende de la ubicación, los permisos y el tamaño del establecimiento.

El boom hotelero de Miami

Para acompañar el crecimiento del flujo de turistas argentinos, la ciudad tiene en marcha decenas de proyectos hoteleros y de usos mixtos que ya están en construcción o próximos a inaugurarse.

Según el GMCVB, entre los desarrollos más destacados aparecen el nuevo Grand Hyatt Miami Beach, que -por una inversión de u$s 600 millones- sumará 800 habitaciones cuando abra sus puertas en 2027; el Waldorf Astoria Miami, una de las aperturas más esperadas de la ciudad, que registra una inversión estimada en u$s 43 millones; propuestas de lujo como el Maison Felix, cuyas tarifas arrancan en torno a los u$s 628 por noche; y el histórico Royal Palm South Beach que -por una renovación de u$s 100 millones- ofrece habitaciones desde aproximadamente u$s 395.

Greater Miami & Miami Beach Cris Ascunce

Otros proyectos anunciados para los próximos años incluyen el Virgin Hotels Miami, The Shore Club Miami Beach, Aman Miami Beach, Hyatt Centric Wynwood y Dream Hotel Miami at Riverside Wharf.

En 2025, Greater Miami y Miami Beach alcanzó cifras históricas. Recibió 28,3 millones de visitantes y generó un impacto económico de u$s 32.200 millones. Los turistas gastaron u$s 22.700 millones en alojamiento, gastronomía, compras, transporte y entretenimiento, mientras que la actividad sostuvo más de 216.000 empleos en el condado de Miami-Dade.