Se aproximan tormentas por 24 horas este jueves 5 de noviembre: se esperan intensas lluvias, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento en Chubut

El Servicio Meteorológco Nacional emitió alertas amarillas por lluvias y tormentas para este jueves 5 de noviembre en la provincia de Chubut.

Según el organismo, en las zonas afectadas por alerta por lluvias habrá de variada intensidad y se prevén valores acumulada de entre 10 y 30 mm. “Sobre la codillera, en regiones de mayor elevación podrían registrarse precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada”, señala el informe.

En tanto, las zonas de alerta por tormentas “podrán estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo, ocasional granizo y ráfagas de viento”. En estos lugares también se esperan valores acumulados de entre 10 y 30 mm, los cuales pueden ser superados.

Las zonas afectadas por las lluvias y tormentas en Chubut

Alerta por lluvias

Meseta de Escalante.

Sarmiento.

Sudoeste de Florentino Ameghino.

Cordillera de Cushamen

Alerta por tormentas

Este de Mártires.

Este de Telsen.

Gaiman.

Meseta de Biedma.

Meseta de Florentino Ameghino.

Meseta de Rawson.

Se aproximan tormentas por 24 horas este jueves 5 de noviembre: se esperan intensas lluvias, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento en Chubut. Servicio Meteorológico Nacional

Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN

Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” .

Recomendaciones por tormenta:

Evitar salir. No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua Cerrar y alejarte de puertas y ventanas. Retirar o asegurar objetos que pue dan ser arrastrados por el viento. Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Recomendaciones por lluvia:

Evitar salir. No sacar la basura. Limpiar desagües y sumideros. Alejarse de zonas inundables. Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cómo estará el clima en CABA

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires la máxima para este jueves es de 27°C y la mínima de 14°C. El cielo estará despejado el resto de la mañana, ligeramente nublado durante la tarde y algo nublado durante la noche.