Se aproximan tormentas por 24 horas este jueves 5 de noviembre: se esperan intensas lluvias, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento en Chubut.

El Servicio Meteorológco Nacional emitió alertas amarillas por lluvias y tormentas para este jueves 5 de noviembre en la provincia de Chubut.
Según el organismo, en las zonas afectadas por alerta por lluvias habrá de variada intensidad y se prevén valores acumulada de entre 10 y 30 mm. “Sobre la codillera, en regiones de mayor elevación podrían registrarse precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada”, señala el informe.
En tanto, las zonas de alerta por tormentas “podrán estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo, ocasional granizo y ráfagas de viento”. En estos lugares también se esperan valores acumulados de entre 10 y 30 mm, los cuales pueden ser superados.
Las zonas afectadas por las lluvias y tormentas en Chubut
Alerta por lluvias
- Meseta de Escalante.
- Sarmiento.
- Sudoeste de Florentino Ameghino.
- Cordillera de Cushamen
Alerta por tormentas
- Este de Mártires.
- Este de Telsen.
- Gaiman.
- Meseta de Biedma.
- Meseta de Florentino Ameghino.
- Meseta de Rawson.
Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN
Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Recomendaciones por tormenta:
- Evitar salir.
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrar y alejarte de puertas y ventanas.
- Retirar o asegurar objetos que pue dan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Recomendaciones por lluvia:
- Evitar salir.
- No sacar la basura.
- Limpiar desagües y sumideros.
- Alejarse de zonas inundables.
- Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
Cómo estará el clima en CABA
En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires la máxima para este jueves es de 27°C y la mínima de 14°C. El cielo estará despejado el resto de la mañana, ligeramente nublado durante la tarde y algo nublado durante la noche.