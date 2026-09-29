Una casa de campo ubicada en Villa General Belgrano abrió una convocatoria para sumar voluntarios en coincidencia con una de las fechas más concurridas del calendario turístico cordobés .

Publicada en la plataforma Worldpackers, la propuesta ofrece hospedaje gratuito y diversos beneficios a cambio de colaborar en el mantenimiento del predio y en iniciativas de sustentabilidad.

Qué es el Oktoberfest y por qué moviliza a la región

La Fiesta Nacional de la Cerveza , conocida popularmente como el Oktoberfest de Villa General Belgrano, representa una de las tradiciones festivas y culturales más importantes del país.

La celebración rinde homenaje a las raíces colectivas centroeuropeas a través de desfiles, gastronomía típica, espectáculos de danza y la clásica oferta de cerveza artesanal, atrayendo a miles de turistas cada año.

La edición 2026 se desarrollará entre el 2 y el 12 de octubre, con sus jornadas centrales distribuidas a lo largo de ambos fines de semana.

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La propiedad que lanzó la búsqueda se encuentra ubicada a tan solo cinco minutos del predio donde se celebra la fiesta, lo que transforma al voluntariado en una alternativa estratégica para disfrutar del evento.

Carga horaria, tareas requeridas y beneficios incluidos

La propuesta contempla una permanencia de entre una y dos semanas con una dedicación semanal de entre 18 y 20 horas de trabajo.

Entre los trabajos requeridos se encuentran el mantenimiento general de la casa y del jardín, tareas de jardinería, cuidado de la huerta, trabajos de pintura, pequeñas reparaciones y decoración de espacios.

Asimismo, el anfitrión valora a aquellos postulantes con conocimientos en redes sociales, e-commerce o creación de contenido que puedan aportar a proyectos de arte y aventura.

A cambio de la ayuda prestada, la casa de campo otorga alojamiento en habitación compartida, desayuno todos los días, acceso a una cocina equipada, servicio de lavandería sin costo e internet básica.

La contraprestación incluye además tres días libres por semana para recorrer la zona, acceso a excursiones gratuitas, entradas a determinados eventos, clases de idiomas, actividades orientadas al bienestar y la entrega de un certificado al completar la estadía.

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Cuáles son los requisitos para la convocatoria

Los postulantes que quieran formar parte del voluntariado tienen que tener entre 21 y 65 años. Según la propuesta de Worldpackers, los propietarios no admiten parejas ni dúos, únicamente aceptarán personas de manera individual.

Por otro lado, no solo aceptan a ciudadanos argentinos, sino que abren el abanico a extranjeros que estén interesados en formar parte de la experiencia del Oktoberfest.