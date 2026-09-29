Una casa de campo ubicada en Villa General Belgrano abrió una convocatoria para sumar voluntarios en coincidencia con una de las fechas más concurridas del calendario turístico cordobés.
Publicada en la plataforma Worldpackers, la propuesta ofrece hospedaje gratuito y diversos beneficios a cambio de colaborar en el mantenimiento del predio y en iniciativas de sustentabilidad.
Qué es el Oktoberfest y por qué moviliza a la región
La Fiesta Nacional de la Cerveza, conocida popularmente como el Oktoberfest de Villa General Belgrano, representa una de las tradiciones festivas y culturales más importantes del país.
La celebración rinde homenaje a las raíces colectivas centroeuropeas a través de desfiles, gastronomía típica, espectáculos de danza y la clásica oferta de cerveza artesanal, atrayendo a miles de turistas cada año.
La edición 2026 se desarrollará entre el 2 y el 12 de octubre, con sus jornadas centrales distribuidas a lo largo de ambos fines de semana.
La propiedad que lanzó la búsqueda se encuentra ubicada a tan solo cinco minutos del predio donde se celebra la fiesta, lo que transforma al voluntariado en una alternativa estratégica para disfrutar del evento.
Carga horaria, tareas requeridas y beneficios incluidos
La propuesta contempla una permanencia de entre una y dos semanas con una dedicación semanal de entre 18 y 20 horas de trabajo.
Entre los trabajos requeridos se encuentran el mantenimiento general de la casa y del jardín, tareas de jardinería, cuidado de la huerta, trabajos de pintura, pequeñas reparaciones y decoración de espacios.
Asimismo, el anfitrión valora a aquellos postulantes con conocimientos en redes sociales, e-commerce o creación de contenido que puedan aportar a proyectos de arte y aventura.
A cambio de la ayuda prestada, la casa de campo otorga alojamiento en habitación compartida, desayuno todos los días, acceso a una cocina equipada, servicio de lavandería sin costo e internet básica.
La contraprestación incluye además tres días libres por semana para recorrer la zona, acceso a excursiones gratuitas, entradas a determinados eventos, clases de idiomas, actividades orientadas al bienestar y la entrega de un certificado al completar la estadía.
Cuáles son los requisitos para la convocatoria
Los postulantes que quieran formar parte del voluntariado tienen que tener entre 21 y 65 años. Según la propuesta de Worldpackers, los propietarios no admiten parejas ni dúos, únicamente aceptarán personas de manera individual.
Por otro lado, no solo aceptan a ciudadanos argentinos, sino que abren el abanico a extranjeros que estén interesados en formar parte de la experiencia del Oktoberfest.
Los propietarios aclararon que tanto los vuelos de ida como de vuelta, el seguro de viaje, el método de transporte interno y la Visa no están incluidos en los beneficios del voluntariado, corriendo por cuenta del interesado.