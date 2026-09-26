Un hostel de Cafayate, uno de los destinos turísticos más elegidos de Salta, busca voluntarios para sumarse a su equipo a cambio de alojamiento.

La propuesta está publicada en la plataforma internacional Worldpackers y apunta a viajeros dispuestos a colaborar 25 horas semanales.

A cambio, quienes sean seleccionados se quedan sin pagar hospedaje durante toda su estadía.

Qué tareas hay que hacer y qué pide el hostel

Los voluntarios deberán repartirse entre tres frentes de colaboración dentro del alojamiento en 25 horas semanales.

Las tareas incluyen:

Recepción : ayudar con el check-in y el check-out de los huéspedes

Administración : gestión de reservas y cobros

Limpieza: mantenimiento de habitaciones y de la cocina compartida

Buscan voluntarios para vivir en Cafayate: ofrecen alojamiento a cambio de colaborar 25 horas a la semana en un hostel. turismocafayate

El cronograma puede variar según las necesidades del hostel, así que la idea es que el voluntario se adapte a distintas tareas a lo largo de la semana.

Para postularse hay algunos requisitos puntuales:

Los interesados deben tener entre 21 y 45 años.

Manejar un nivel básico de español.

La estadía mínima es de dos semanas , y puede extenderse hasta cinco.

Se aceptan postulaciones individuales, en pareja o en dúos de amigos.

Qué recibe a cambio quien se sume como voluntario

Además de la cama gratuita en una habitación compartida, el hostel suma otros beneficios pensados para hacer más liviana la estadía.

Entre ellos se destacan:

Desayuno incluido todos los días

Dos días libres por semana para recorrer la zona

Cocina equipada y lavadero sin costo

Bicicletas gratuitas para moverse por Cafayate

Internet de alta velocidad, ideal para quienes trabajan o estudian a distancia

Este último punto es clave para el perfil de viajero que suele elegir este tipo de propuestas, conocido como voluntariado de intercambio, ya que muchos combinan el viaje con trabajo remoto.

Para postularse, hay que ingresar a la plataforma Worldpackers, crear un perfil y enviar la solicitud directamente a la publicación del hostel de Cafayate. Desde ahí, el anfitrión revisa la disponibilidad y confirma la selección.