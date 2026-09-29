En el marco de una nueva edición del CFO Summit, el evento organizado por El Cronista y la revista Apertura, que contó con el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y KPMG como main sponsors este 2026, se llevó a cabo la tradicional entrega del Premio al CFO del Año, en reconocimiento al liderazgo y al impacto estratégico en la gestión financiera.

La jornada, inaugurada por el ministro de Economía Luis Caputo, quien brindó una exclusiva conferencia sobre los números más destacados de la era Milei, reunió a economistas, referentes del ecosistema financiero, autoridades del mercado de capitales y responsables de las áreas de Finanzas de compañías líderes para analizar las tendencias en control financiero, inversión y transformación digital, con foco en la generación de valor sostenible y la toma de decisiones en contextos cada vez más complejos.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, inauguró el CFO Summit 2026 de El Cronista y la revista Apertura, brindando una conferencia exclusiva de una hora sobre los hitos más destacados de su cartera en lo que lleva la gestión del presidente Milei.

En la introducción a la entrega del Premio al CFO del Año 2026, Martín Mendivelzua, Socio Líder de Advisory de KPMG Argentina, destacó el rol cada vez más estratégico que ocupan los CFO dentro de las organizaciones. En ese sentido, señaló que los responsables financieros enfrentan un entorno de negocios cada vez más complejo y dinámico, marcado por cambios acelerados en las variables económicas, financieras y tecnológicas. “Hoy los CFO son socios estratégicos del negocio, actores claves en la toma de decisiones y protagonistas en la construcción de una competitividad de sus compañías” , destacó.

Tras revelarse la terna de finalistas, se anunció que el Premio al CFO del Año 2026 fue ganado por Pedro Kearney, vicepresidente de Finanzas de YPF.

Pedro Kearney, reconocido como CFO del Año 2026, recibe el galardón y saludo del Ministro de Economía, Luis Caputo. Los acompañaron Ariel Eisenstein, Socio Líder de Auditoría de KPMG, y Pablo Miedziak, presidente de IAEF

“YPF está cambiando de escala. Estamos llevando la compañía hacia un lugar totalmente diferente. Ser vicepresidente de Finanzas es un gran privilegio y honor y representa un enorme desafío con una Vaca Muerta que está brindando resultados, con un potencial enorme ”, señaló Kearney tras recibir el galardón de manos de Ariel Eisenstein, Socio Líder de Auditoría de KPMG.

En segundo lugar, quedó situado Ignacio Pini, director de Administración y Finanzas de ArcelorMittal Acindar, mientras que el tercer lugar fue para Hernán Richart , CFO de DLS Archer LTD. S.A.

Premio al CFO del Año 2026. De izq a derecha: Hernán Richart, tercer puesto (CFO de DLS Archer LTD. S.A.); Ignacio Pini, segundo puesto (director de Administración y Finanzas de ArcelorMittal Acindar), Pedro Kearney, ganador (vicepresidente de Finanzas de YPF), acompañados por Hernán de Goñi (Director Periodístico de El Cronista)

Pedro Kearney se consagró como el CFO del Año 2026

En conversación con Hernán de Goñi, director periodístico de El Cronista, destacó que una de las claves de su recorrido profesional fue haber pasado por distintas áreas de la organización. “Eso me dio la posibilidad de conocer muchísimas personas y entender la realidad de los negocios”, afirmó.

Según detalló Kearney, “YPF estructura sus operaciones a través de cuatro grandes unidades de negocio. En el segmento de upstream, la compañía concentra la exploración y producción de petróleo y gas, con foco en el desarrollo de Vaca Muerta. En midstream, YPF participa en el transporte masivo, el almacenamiento y la logística de hidrocarburos mediante redes de oleoductos, gasoductos e infraestructura asociada. El negocio de downstream abarca la refinación y comercialización de combustibles, lubricantes y productos petroquímicos. A estas actividades se suma Argentina LNG, la unidad creada para impulsar la licuefacción y exportación de gas natural licuado (GNL)”.

En ese marco, el premiado como CFO del Año 2026 destacó que “cada uno de los negocios de YPF tiene realidades diferentes, regulaciones distintas y va armando su propio set de objetivos, pero todos comparten una mirada común, que es esta cultura de pertenencia”.

Pedro Kearney, de YPF, ganador del Premiio CFO del Año 2026, conversó mano a mano con Hernán de Goñi, Director Periodístico de El Cronista

Los nuevos proyectos que vienen

También Kearney profundizó sobre cómo “YPF atraviesa una etapa de fuerte expansión y transformación” en términos financieros.

A principio de mes, la empresa petrolera anunció una emisión internacional de bonos por u$s 1200 millones con vencimiento en junio de 2035: “Se transformó en la emisión corporativa más grande de una empresa argentina en los últimos 9 años, solamente superada por la propia YPF en 2015″, sostuvo.

Sin embargo, explicó que el principal desafío que hoy le toca enfrentar está relacionado con el financiamiento de Argentina LNG. La iniciativa es llevada adelante por YPF junto a dos socios internacionales de peso: la italiana Eni y la emiratí ADNOC.

“Es un proyecto que va a ser transformacional para YPF, pero también para toda la industria energética argentina”, aseguró. Según explicó, el objetivo es monetizar los recursos de Vaca Muerta a través la construcción de infraestructura destinada a abastecer el mercado global de GNL.

Kearney dijo que ser vicepresidente de Finanzas es un gran privilegio y honor y representa un enorme desafío con una Vaca Muerta que está brindando resultados, con un potencial enorme

De acuerdo con el vicepresidente de Finanzas de YPF, el desarrollo demandará inversiones de más de u$s 50.000 millones, de los cuales cerca de u$s 30.000 millones se desembolsarán durante los primeros cuatro años de ejecución.

En ese contexto, el área financiera trabaja en el diseño de una estructura de financiamiento de entre u$s 15.000 millones y u$s 20.000 millones.

“Si logramos concretarlo, será el project finance más grande jamás hecho en toda Latinoamérica”, afirmó.

Quién es Pedro Kearney, el ganador del Premio CFO del Año 2026

Kearney es vicepresidente de Finanzas de YPF desde agosto de 2025. Posee una trayectoria de 22 años dentro de la petrolera, donde desarrolló gran parte de su carrera en áreas como Finanzas, Planeamiento, Control de Gestión y Recursos Humanos.

Antes de asumir su actual cargo, se desempeñó como CFO de YPF Luz y como gerente ejecutivo de Planeamiento y Finanzas de YPF, desde donde participó activamente en la estrategia financiera que acompañó la transformación de la compañía en los últimos años.

Contador Público egresado de la Universidad Católica Argentina y con un MBA de la Universidad Torcuato Di Tella, también integró los directorios de YPF Luz y Refinor.