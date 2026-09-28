La pobreza volvió a subir en el primer semestre y revirtió la tendencia que mostró en el último año y medio.

Para retomar el sendero a la baja, los especialistas advierten que será necesario no solo extender la desinflación, sino también recuperar poder adquisitivo y empleo formal.

En el primer semestre de 2026 la pobreza se ubicó en 32,3%, luego de anotar una suba de 4,1 puntos respecto del semestre anterior y de 0,7 puntos contra el mismo período del año pasado, informó Indec. La indigencia creció, aunque a menor velocidad, y alcanzó al 7,5% de la población.

Así, en los 31 aglomerados urbanos relevados por el instituto estadístico, 9,7 millones de personas se ubicaron por debajo de la línea de la pobreza. Si se extrapola el porcentaje a la población total del país, la pobreza treparía a 15,5 millones de personas.

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