El concepto de mini PC suele estar asociado a equipos pequeños, silenciosos y pensados principalmente para tareas de oficina. La Minisforum MS-02 Ultra juega, si se quiere, en otra categoría. Por tamaño sigue siendo mucho más compacta que una PC de escritorio convencional, pero su diseño, capacidad de expansión y nivel de conectividad la acercan más al concepto de una workstation que al de una computadora doméstica.

La versión que probamos combina un procesador Intel Core Ultra 9 285HX, 32 GB de memoria DDR5 (distribuidos en dos módulos de 16 GB cada uno) y un SSD NVMe de 1 TB. A eso suma una particularidad difícil de encontrar incluso en computadoras mucho más grandes: dos conexiones de red de 25 GbE, además de Ethernet de 10 GbE y 2,5 GbE. El resultado es un equipo pensado no solamente para trabajar, sino también para integrarse en redes rápidas, servidores domésticos, almacenamiento NAS y laboratorios de virtualización. Y que también, claro, abre una puerta al gaming.

La Minisforum MS-02 Ultra es una "mini workstation" con un volumen de solo 4,8 litros.

Un diseño compacto, pero no tanto como una mini PC tradicional

La MS-02 Ultra tiene unas dimensiones de aproximadamente 222 x 225 x 97 mm y un volumen cercano a los 4,8 litros. Con 3,45 kg de peso, está lejos de ser una computadora que uno pueda confundir con un dispositivo liviano para llevar de una habitación a otra: es compacta, pero transmite claramente que en su interior hay hardware de alto rendimiento.

El chasis metálico tiene un aspecto sobrio y profesional. No busca llamar la atención con iluminación RGB ni elementos propios de una PC gamer, sino que apuesta por una estética más cercana a una workstation. Esto tiene sentido por el público al que apunta.

Una de las decisiones de diseño más interesantes es el sistema de apertura. El interior está montado sobre una estructura que puede deslizarse hacia afuera, lo que facilita considerablemente el acceso a los componentes. Para una máquina que admite expansión con cuatro módulos de memoria, hasta cuatro unidades M.2 y tarjetas PCIe, esta característica resulta especialmente útil. Es que no hay que tratarla como una caja sellada que se abre únicamente para realizar mantenimiento.

Además, la fuente de alimentación de 350 W está integrada dentro del gabinete. Es un detalle importante porque evita tener un transformador externo ocupando espacio sobre o debajo del escritorio. Minisforum utiliza ese margen de potencia también para permitir la instalación de una GPU dedicada de bajo perfil, lo que vamos a ver más abajo.

La MS-02 Ultra también pude usarse en posición horizontal.

La parte trasera de la MS-02 Ultra.

Un procesador que juega en primera división

El protagonista de esta configuración es el Intel Core Ultra 9 285HX. Se trata de un procesador de 24 núcleos y 24 hilos, compuesto por 8 núcleos de rendimiento y 16 núcleos eficientes, con una frecuencia máxima de 5,5 GHz y 36 MB de caché. Intel especifica para este chip una potencia base de 55 W y una potencia turbo máxima de 160 W.

Es una diferencia importante respecto de muchas mini PC que utilizan procesadores diseñados específicamente para equipos compactos y de bajo consumo. El 285HX pertenece a una familia de chips de alto rendimiento y Minisforum construyó alrededor de él un sistema de refrigeración capaz de sostener cargas elevadas.

En nuestras pruebas, en Cinebench R23 obtuvimos 34.675 puntos en la prueba multinúcleo y 2.306 puntos en un solo núcleo. En Geekbench 7, el equipo alcanzó 2.810 puntos en single-core y 22.832 puntos en multi-core.

Para tener una referencia más amplia del comportamiento general del sistema, PCMark 10 entregó un resultado de 9.200 puntos, con 12.083 puntos en Essentials, 16.290 en Productivity y 10.734 en Digital Content Creation.

Son números que atestiguan mucho poder de procesamiento de CPU y explican por qué la MS-02 Ultra se siente más como una workstation pequeña que como una mini PC convencional. Abrir aplicaciones pesadas, trabajar con múltiples programas al mismo tiempo o ejecutar tareas que demandan muchos núcleos son escenarios en los que el eqiupo tiene margen de sobra.

Los detalles del procesador y la memoria en el software CPU-Z.

32 GB de RAM y muchas posibilidades de expansión

La configuración que evaluamos incorpora 32 GB de RAM DDR5-4800 en dos módulos de 16 GB. Es una diferencia importante respecto de configuraciones con un único módulo: al funcionar en doble canal, la memoria ofrece mayor ancho de banda y permite aprovechar mejor tanto el procesador como la gráfica integrada.

Y 32 GB es solamente el punto de partida. La MS-02 Ultra dispone de cuatro ranuras SO-DIMM y admite hasta 256 GB de DDR5. En el caso específico del Core Ultra 9 285HX también existe soporte para memoria ECC, una característica especialmente interesante para quienes piensen utilizar el equipo como workstation, servidor o plataforma de virtualización.

El almacenamiento también puede crecer considerablemente, aunque aquí hay una particularidad del diseño que vale la pena destacar. La MS-02 Ultra con Core Ultra 9 285HX dispone de cuatro ranuras M.2 2280 para unidades NVMe, pero dos de ellas no están directamente sobre la placa madre: forman parte de una tarjeta de expansión PCIe específica que también incorpora los dos puertos de red SFP+ de 25 GbE. Es decir, una misma tarjeta se encarga de sumar conectividad de red de alta velocidad y almacenamiento adicional al equipo.

Las otras dos ranuras M.2 están directamente en la placa madre y funcionan mediante PCIe 4.0 x4. En el caso de las dos ranuras ubicadas en la tarjeta de expansión, Minisforum las configura de fábrica como PCIe 3.0 x4 por una cuestión de compatibilidad, aunque es posible seleccionar PCIe 4.0 desde el BIOS.

Con las cuatro ranuras ocupadas, el equipo puede alcanzar hasta 24 TB de almacenamiento, según la configuración elegida, y admite diferentes niveles RAID. En nuestro caso, el equipo llegó con un SSD NVMe de 1 TB instalado. La unidad mostró un desempeño excelente. En CrystalDiskMark registramos 7.046 MB/s de lectura secuencial y 6.474 MB/s de escritura secuencial. Son velocidades que permiten mover grandes cantidades de datos con mucha soltura y que tienen especial sentido en una workstation destinada a trabajar con archivos pesados.

La MS-02 Ultra sin su tapa protectora. En la parte inferior puede apreciarse la fuente de alimentación. El bloque negro central alberga el sistema de refrigeración del procesador.

El otro lateral posee conectores para SSD y para agregar memoria RAM, además de un pequeño ventilador para refrigeración.

Una conectividad fuera de lo común

Si hay una característica que diferencia a la MS-02 Ultra de prácticamente cualquier mini PC convencional es su amplia conectividad.

La versión con Core Ultra 9 285HX incorpora dos puertos SFP+ de 25 GbE basados en Intel E810. Estos puertos SFP+ de 25 GbE son especialmente interesantes para quienes trabajan con redes de alta velocidad. A diferencia del Ethernet tradicional mediante conector RJ45, SFP+ utiliza módulos o cables específicos para redes de mayor capacidad y permite conectar la MS-02 Ultra directamente con switches, servidores o sistemas de almacenamiento compatibles. En la práctica, esto resulta útil para mover grandes volúmenes de datos entre la computadora y un NAS, trabajar con archivos de video directamente almacenados en red, ejecutar máquinas virtuales sobre almacenamiento compartido o montar un home lab con varios equipos comunicándose a alta velocidad.

Cada enlace de 25 GbE ofrece un ancho de banda teórico de hasta 25 gigabits por segundo, equivalente a unos 3,1 GB/s. Es una capacidad muy superior a los 1 GbE habituales.

Además, hay un puerto Ethernet RJ45 de 10 GbE y otro de 2,5 GbE. También cuenta con Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

Para un usuario doméstico, semejante despliegue puede parecer excesivo. Pero para alguien que trabaja con edición de video directamente sobre almacenamiento de red, virtualización o grandes volúmenes de datos, la situación cambia por completo.

A lo anterior se suman dos USB4 v2 de 80 Gbps en el frente, un USB-A de 10 Gbps y un conector de audio de 3,5 mm. En la parte posterior encontramos otro USB4 de 40 Gbps, tres USB-A de 10 Gbps, HDMI 2.1 FRL y las cuatro conexiones Ethernet.

Es una cantidad de puertos que elimina buena parte de la necesidad de utilizar hubs o adaptadores externos.

Los principales conectores y detalles de la mini PC.

Una mini PC que también puede convertirse en una workstation gráfica

Otro punto interesante del diseño interno probablemente sea el slot PCIe 5.0 x16. Allí se puede instalar una placa de video dedicada de formato compatible, lo que puede transformar radicalmente las capacidades gráficas del equipo.

Además, otra ranura PCIe 4.0 x4 queda también disponible para expansión.

De fábrica, la MS-02 Ultra utiliza el video integrado del chip Intel del Core Ultra 9 285HX. Es una GPU básica que está lejos de ser una solución comparable con una placa de video dedicada, pero que cumple en lo suyo: Intel especifica soporte para hasta cuatro pantallas, además de aceleración de codificación y decodificación de H.264, H.265 y AV1.

Nuestras pruebas muestran exactamente dónde está su límite.

En el benchmark del juego Shadow of the Tomb Raider conseguimos un promedio de 41 fps a 1080p utilizando XeSS en modo equilibrado y calidad gráfica baja. GTA V, bastante menos exigente, alcanzó 76 fps promedio a 1080p con calidad Normal.

En 3DMark Steel Nomad Light obtuvimos 1.736 puntos, equivalentes a 12,87 fps. En Time Spy, el resultado fue de 2.068 puntos para los gráficos y 12.853 para la CPU.

La conclusión es bastante clara: la gráfica integrada alcanza para jugar y para tareas aceleradas por GPU de intensidad moderada, pero no es el motivo por el que uno compra una MS-02 Ultra con un Core Ultra 9 285HX.

Para trabajo gráfico serio o gaming exigente, la verdadera ventaja está en la posibilidad de instalar una GPU dedicada. El gabinete admite tarjetas de doble ranura dentro de las restricciones propias del formato SFF (Small Form Factor), y la fuente integrada de 350 W aporta un margen que no suele estar disponible en mini PC tradicionales.

Si bien no hay muchos modelos de placas de video SFF en el mercado, se consiguen y tienen precios comparables a las tarjetas de tamaño normal. Modelos recomendados con los SFF que traen GPU Nvidia RTX 5050 o RTX 5060. La fuente brinda un conector de corriente dedicado para la GPU.

Aquí puede apreciarse el slot PCIe x16 para placas de video (blindado) y otro x4 para usos generales.

Rendimiento de IA: más que una etiqueta

El Core Ultra 9 285HX incorpora una NPU Intel AI Boost de 13 TOPS. Es una unidad especializada para determinadas cargas de inteligencia artificial y forma parte de una arquitectura que distribuye este tipo de tareas entre CPU, GPU y NPU. En total, Intel especifica 36 TOPS de capacidad máxima para el procesador completo.

En nuestras pruebas con Geekbench AI utilizamos OpenVINO y obtuvimos 8.954 puntos en precisión simple, 9.672 en precisión media y 14.846 en datos cuantizados utilizando la NPU.

La GPU sola obtuvo 5.587, 8.863 y 13.465 puntos respectivamente, mientras que la CPU alcanzó 8.963, 9.669 y 17.068 puntos.

Más allá de los números, esto muestra una de las particularidades de esta plataforma: la IA no depende exclusivamente de una NPU. Según el tipo de tarea y el software utilizado, el trabajo puede repartirse entre distintos bloques del procesador.

Refrigeración para un procesador de alto consumo

Meter un procesador Core Ultra 9 285HX dentro de un gabinete de menos de cinco litros obliga a prestar mucha atención a la refrigeración.

Minisforum utiliza seis heatpipes y dos ventiladores. La compañía afirma que el sistema puede manejar hasta 140 W en modo Turbo y sostener una carga de 100 W. El aire ingresa por el frente, pasa es forzado a circular por el disipador del procesador y sale expulsado por la parte trasera.

En la práctica, el MS-02 Ultra no intenta ser una mini PC ultradelgada, sino que utiliza un gabinete más grande para poder alojar un sistema térmico acorde con el procesador.

El equipo mantiene un rendimiento estable bajo carga sostenida, aunque el ruido generado por los ventiladores puede hacerse evidente, al nivel normal de una PC de escritorio compacta.

Es un compromiso lógico para este tipo de hardware. Si se pretende concentrar el rendimiento de un procesador de 24 núcleos y, eventualmente, una GPU dedicada dentro de un gabinete de este tamaño, es inevitable que el sistema de refrigeración tenga que trabajar cuando la máquina está realmente exigida.

Hay que saber, también, que en el BIOS del equipo se puede elegir entre tres modos de funcionamiento: “Silent” (silencioso, que no exige tanto al procesador), Balance (balanceado) y Manual. Probamos el equipo en el modo balanceado.

La cubierta y el interior de la Minisforum MS-02 Ultra.

Una workstation en formato reducido

La MS-02 Ultra tiene una característica que se aprecia más cuanto más se la utiliza: no está limitada a una configuración cerrada.

Se puede comenzar con 32 GB de RAM y un SSD de 1 TB, como en nuestra unidad de prueba, y ampliar posteriormente la memoria, agregar unidades de almacenamiento, incorporar una tarjeta de expansión o instalar una GPU dedicada.

También puede funcionar como un servidor compacto, una máquina para virtualización o una estación de trabajo conectada a almacenamiento de red de alta velocidad. La combinación de hasta 256 GB de RAM, cuatro SSD, PCIe 5.0 y 25 GbE es difícil de encontrar reunida en un equipo de este tamaño.

Para un usuario que simplemente necesita navegar, trabajar con documentos y consumir contenido multimedia, todo esto probablemente sea demasiado. Pero para un profesional que necesita potencia de CPU, almacenamiento rápido, muchos puertos y capacidad de expansión sin recurrir a un gabinete ATX, la propuesta empieza a tener mucho más sentido.

Conclusiones

La Minisforum MS-02 Ultra es una computadora que obliga a replantear qué entendemos por una mini PC. Su gabinete ocupa mucho menos espacio que el de una estación de trabajo tradicional, pero el hardware que puede albergar está claramente pensado para cargas profesionales.

El procesador Core Ultra 9 285HX es el gran protagonista y nuestros benchmarks confirman que tiene un nivel de rendimiento muy elevado.

La gráfica integrada es, en cambio, el aspecto que más claramente marca una diferencia entre esta máquina y una workstation equipada con GPU dedicada. Sirve para jugar con ciertas concesiones y para acelerar tareas multimedia, pero quienes trabajen con 3D, IA pesada o videojuegos exigentes deberían contemplar la incorporación de una placa de video mediante el slot PCIe 5.0 x16.

En definitiva, el mayor atractivo de la MS-02 Ultra no está en ser simplemente una computadora pequeña y potente. Está en ofrecer una plataforma que puede crecer. Hoy puede funcionar como una workstation de alto rendimiento con 32 GB de RAM y 1 TB de SSD; mañana puede tener cientos de gigabytes de memoria, varios SSD, una GPU dedicada y conectividad de 25 GbE.

El precio oficial para la configuración con Core Ultra 9 285HX, 32 GB de RAM y 1 TB de SSD es de u$s 1679 en la tienda online de Minisforum, aunque la disponibilidad y los precios pueden variar según el mercado y la configuración elegida.

Para un usuario común hogareño, es una máquina probablemente algo sobredimensionada y prefiera ir por modelos como la Minisforum AI X1 Pro-470 que probamos meses atrás. Para profesionales creativos, desarrolladores, entusiastas del hardware o usuarios que necesitan una enorme capacidad de expansión en un espacio reducido, su propuesta resulta mucho más conveniente.

Características de la Minisforum MS-02 Ultra