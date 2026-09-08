Mi papá me contaba que veía Viaje a las estrellas cuando tenía 12 o 13 años, durante la hora de la leche. En Argentina, la serie original se estrenó el 5 de octubre de 1967, a las 22.30, por Canal 13, un año después de su debut en Estados Unidos.

La producción creada por Gene Roddenberry cumple 60 años el 8 de septiembre de 2026. En ese tiempo, la franquicia sumó series, películas, libros, videojuegos y productos derivados. Según Guinness World Records, sus ingresos acumulados se estiman en 10.700 millones de dólares.

Cuándo se estrenó Star Trek en Argentina

La serie llegó a la televisión argentina con el título Viaje a las estrellas. Su primera emisión fue por Canal 13, que años más tarde también transmitió Star Trek: The Next Generation, conocida en el país como Viaje a las estrellas: La nueva generación.

La producción original seguía al capitán James T. Kirk, al señor Spock, al doctor Leonard McCoy y a la tripulación de la nave USS Enterprise. Cada viaje combinaba exploración espacial, conflictos políticos, dilemas científicos y debates sobre el futuro de la humanidad.

En Estados Unidos, el primer episodio se había emitido el 8 de septiembre de 1966. La serie tuvo tres temporadas y 79 capítulos, pero su recorrido no terminó con la emisión original. Las repeticiones en televisión permitieron que encontrara nuevos espectadores y que su universo siguiera creciendo.

Shatner junto a Leonard Nimoy, el señor Spock, en Star Trek.

Cómo siguió la saga en la televisión argentina

La franquicia regresó con otra tripulación en The Next Generation, estrenada en Argentina el 5 de enero de 1992, también por Canal 13. La serie estaba protagonizada por Patrick Stewart como el capitán Jean-Luc Picard y transcurría cerca de un siglo después de la historia de Kirk.

Décadas después, durante los años 90, yo también conocí la serie a través de las emisiones de Uniseries y América. Para entonces, Star Trek ya había pasado por distintas generaciones de espectadores argentinos y combinaba las repeticiones de la serie original con nuevas producciones.

La saga también continuó con Deep Space Nine, Voyager y Enterprise. Con el paso del tiempo, sus capítulos llegaron al público mediante señales de cable, VHS, DVD y plataformas de streaming.

Actualmente, Paramount+ Argentina reúne buena parte del catálogo de la franquicia, con series clásicas y producciones recientes.

Cuánto dinero generó Star Trek

Guinness World Records ubica a Star Trek como la franquicia televisiva de ciencia ficción más exitosa y calcula ingresos cercanos a 10.700 millones de dólares.

La estimación contempla distintas fuentes de ingresos acumuladas durante seis décadas:

Más de 2.270 millones de dólares recaudados por sus películas en todo el mundo.

Cerca de 2.300 millones de dólares vinculados con sus producciones televisivas.

Unos 4.750 millones de dólares en ventas minoristas y productos derivados.

Ingresos por distribución, repeticiones, lanzamientos en DVD y video hogareño.

Un informe de Parrot Analytics publicado en 2025 calculó, además, que los contenidos de Star Trek generaron más de 2600 millones de dólares en ingresos estimados para servicios de streaming entre el primer trimestre de 2020 y el tercer trimestre de 2024.

Según ese análisis, Paramount+ concentró cerca de 940 millones de dólares de ese valor estimado. La cifra corresponde al aporte calculado de la franquicia al valor de las suscripciones y no equivale a ganancias netas de Paramount.

Star Trek: Discovery, la sexta serie de la franquicia, que se estrenó en 2017.

Qué producciones tiene Star Trek en 2026

El aniversario llega con nuevas series y temporadas. Star Trek: Strange New Worlds estrenó su cuarta temporada el 23 de julio de 2026. La entrega tiene 10 episodios, con lanzamientos semanales hasta el 24 de septiembre.

La serie sigue al capitán Christopher Pike, a Spock y a la tripulación de la USS Enterprise antes de los acontecimientos de la producción original. También continúa el desarrollo de Star Trek: Starfleet Academy, cuya primera temporada se estrenó en enero de 2026.

Paramount confirmó que la segunda temporada de Starfleet Academy será la última. Además, el 8 de septiembre se estrena la segunda temporada de Star Trek: Scouts, una producción animada de episodios breves.

La franquicia llega a sus 60 años con 11 series de televisión, 14 películas y más de 900 episodios, de acuerdo con Paramount. Su historia comenzó en una pantalla argentina durante la hora de la leche y continúa ahora en las plataformas de streaming.