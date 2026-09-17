En esta noticia Los requisitos para postularse al voluntariado

Un hostel familiar de Puerto Iguazú, en Misiones, abrió una convocatoria de voluntariado para quienes quieran conocer las Cataratas del Iguazú sin gastar en alojamiento.

La propuesta, publicada en la plataforma Workaway, ofrece cama y la posibilidad de compartir comidas a cambio de colaborar 25 horas semanales.

Qué tareas hay que hacer y qué se ofrece a cambio

El establecimiento está ubicado en pleno centro de Puerto Iguazú, a metros de supermercados, la terminal de ómnibus y varios restaurantes.

Es un espacio pequeño, con cuatro habitaciones: tres compartidas y una privada.

Buscan voluntarios para vivir cerca de las Cataratas de Iguazú: ofrecen comida y alojamiento a cambio de trabajar 25 horas semanales. diarionucleo

Las tareas asignadas a los voluntarios son:

Recepción de huéspedes (check-in y check-out)

Armado de camas

Colaboración con la organización de actividades

Limpieza

A cambio, el anfitrión ofrece una habitación con cucheta, aire acondicionado y WiFi, además de la posibilidad de compartir algunas comidas con la familia que administra el lugar.

Los requisitos para postularse al voluntariado

La convocatoria exige un buen manejo del idioma inglés, ya que la mayoría de los huéspedes del hostel son turistas extranjeros, pero se valorará más un fluido manejo de portugués.

También se pide una estadía mínima de dos semanas, pensada para que el voluntario pueda incorporarse a la dinámica cotidiana del alojamiento y aprovechar los días libres para conocer la zona.

La familia a cargo del hostel plantea la experiencia como un intercambio cultural, con la posibilidad de convivir con huéspedes de distintos países y practicar español en el día a día.

Este tipo de propuestas se enmarca en un fenómeno cada vez más extendido entre viajeros con presupuesto ajustado: el intercambio de horas de trabajo por alojamiento, una alternativa que permite recorrer destinos turísticos como las Cataratas del Iguazú reduciendo al mínimo el gasto en hospedaje.

Los interesados podrán ver más de la propuesta en Workaway.