La cultura del café de especialidad vive una época dorada en la Argentina. Por eso, la prestigiosa organización internacional The World’s 100 Best Coffee Shops presentó su listado oficial de cafeterías destacadas en una edición especial para Argentina. Así, diversas propuestas locales lograron posicionarse en este certamen de nivel global.

La competencia se dio con un panel de jurados que evaluó criterios como la calidad del grano y la maestría técnica de preparación. De esta manera, se analizó cómo cada una de las cafeterías elegidas ofrece una experiencia distintiva para los consumidores actuales.

Cuáles fueron las ganadoras y qué variantes se eligieron

Entre las cafeterías destacadas en The Best Coffee Shops Argentina están las siguientes:

Ninina (Palermo, Villa Urquiza y Belgrano, CABA): lidera las posiciones locales y fue reconocida en la posición #64 del ranking mundial gracias a su laboratorio propio de tueste y trazabilidad directa en el grano. Surry Hills Coffee (Palermo, CABA): ubicada en los primeros lugares y parte del listado global, destaca por su estética australiana, propuesta de brunch y filtrados de especialidad. Ciro (Puerto Madero y Palermo, CABA): se quedó con el tercer puesto del podio nacional. Sobresale por su estilo italiano, máquinas La Marzocco y especialidades como el cookie latte o affogato con gelato artesanal. All Saints Café (Belgrano y Microcentro, CABA): pionera del café de especialidad porteño, distinguida por sus métodos manuales (Chemex, V60) y tueste exclusivo. LAB Tostadores de Café (Palermo y Belgrano, CABA): un clásico de la escena porteña valorado por su rigor técnico en la extracción y constante innovación en varietales. Barista Coffee House (Rosario, Santa Fe): una de las máximas referencias del interior del país dentro del Top 10, con tueste artesanal e innovaciones como extracción por sifón japonés. Negro / Cueva de Café (Microcentro, Tribunales y Palermo, CABA): ocupó el séptimo lugar nacional y renovó su presencia en el ranking mundial (puesto #94 en la edición global). Trabaja con tostadero propio (Fuego Tostadores). Café Delirante (San Carlos de Bariloche, Río Negro): representante patagónico en el certamen, enfocado en el microtostado en altura y granos de origen único centroamericanos y africanos. Cuervo Café (Palermo, Chacarita y Belgrano, CABA): uno de los emblemas de la cultura urbana cafetera por la consistencia de sus extracciones de espresso y filtrados. Café de Barrio (Córdoba Capital): gran exponente de la escena cordobesa que logró meterse en el top ten nacional gracias a su tueste diario fresco y atención personalizada.

Este reconocimiento internacional posiciona a Buenos Aires y a distintas provincias dentro de la élite cafetera.

Las cartas galardonadas incluyen métodos de extracción como V60, Chemex, Aeropress y el tradicional flat white. La selección prioriza la trazabilidad del grano y los perfiles de tueste desarrollados por tostadores locales. De esta forma, el ranking pondera a cada establecimiento que combine técnicas artesanales con equipamiento tecnológico de vanguardia.

Se eligieron los 10 mejores cafés de Argentina.

La relevancia de esta premiación para el café argentino

La nómina distinguida se completa con tiendas emblemáticas que promueven la sustentabilidad y el comercio directo con productores. Los jurados resaltaron el valor añadido que aportan la pastelería de autor y la gastronomía artesanal. Estos elementos terminan de conformar un concepto integral de servicio altamente valorado en el circuito mundial.

El impacto de este ranking reafirma la rápida evolución del sector gastronómico y cafetero a nivel nacional. La presencia en este listado impulse el turismo urbano y consolida a la Argentina como un polo cafetero. La combinación de talento local y materia prima de excelencia promete continuar escalando posiciones internacionales.