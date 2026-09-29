La Corte Suprema revocó la absolución de César Milani en la causa por el encubrimiento de la privación ilegal de la libertad y el homicidio de Alberto Agapito Ledo, ocurrido en 1976 en La Rioja.

La decisión judicial, que retrotrae el expediente a la Cámara de Casación Penal para una nuevo revisión de la absolución, contó con las firmas de los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y el conjuez Juan Ignacio Pérez Curci. Sumó además el voto concurrente del conjuez Luis Rabbi Baldi Cabanillas, mientras que el magistrado Carlos Rosenkrantz emitió un voto en disidencia.

El expediente judicial centra sus acusaciones en el exjefe del Ejército durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani. De acuerdo con los tramos probados en la causa, en abril de 1976 una fracción del batallón conformada tanto por la víctima como por el propio Milani fue destinada a una misión oficial en Tucumán. Dos meses más tarde, Ledo resultó privado de su libertad en el campamento militar para luego ser asesinado tras permanecer en cautiverio clandestino.

En ese marco, Milani fue imputado por encubrir la detención ilegal de Ledo a través de la firma de un acta de deserción apócrifa, cuando era subteniente, instado por el capitán Esteban Sanguinetti, condenado en la causa.

Cómo es el caso Ledo

El caso se remonta al 17 de junio de 1976 en Tucumán, cuando el soldado riojano de 20 años desapareció tras salir de guardia junto al capitán Sanguinetti, mientras cumplía con el Servicio Militar Obligatorio en el Batallón de Ingenieros de Construcciones de La Rioja.

En aquel momento, se encontraba desplegado en la localidad de Monteros, según detalla el expediente instruido por el juez federal N° 2 de Tucumán, Fernando Poviña.

Alberto Agapito Ledo desapareció en junio de 1976. Noticias Argentinas

Pocos días después del hecho, el 22 de junio, Milani confeccionó el sumario militar que caratuló el episodio como una supuesta deserción. Sin embargo, el fiscal federal de Tucumán a cargo de la investigación, Carlos Brito, desacreditó esa versión al sostener que el soldado no desertó: fue secuestrado y posteriormente asesinado por militares que respondían a Sanguinetti.

Previamente, la absolución dictada a favor de Milani había sumado el respaldo de la Cámara Federal y de la propia Cámara Federal de Casación Penal, pero el fallo fue cuestionado por el Fiscal General ante esta última Cámara.

Qué determinó la Corte

En la resolución dictada este martes, la Corte se remitió al dictamen de la Procuración General de la Nación (PGN). En concreto, concluyó que la Cámara de Casación convalidó erróneamente la absolución, al descartar que la firma en el documento que dispuso la instrucción de un sumario falso contra Ledo era de Milani.

El máximo tribunal respaldó el criterio de la PGN al señalar que Casación omitió valorar un elemento clave: el propio imputado admitió haber firmado el documento. También se subrayó la imposibilidad de que Milani ignorara el destino final de Ledo, al advertir que la supuesta fuga del soldado resultaba insostenible frente al hallazgo de sus pertenencias en el campamento.

El fallo completo

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