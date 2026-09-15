Bariloche es uno de los destinos turísticos más elegidos por los argentinos cada año para el verano. Son miles quienes anhelan realizar circuitos como la Ruta de los 7 Lagos, caminatas por las montañas, deportes acuáticos y otras actividades.

Este voluntariado es la oportunidad perfecta para quienes no cuentan con un gran presupuesto de viaje y desean viajar.

Con tan solo 25 horas de trabajo semanales en un hostel, los participantes tendrán una serie de beneficios entre los que se encuentra el alojamiento gratuito.

Cómo es el voluntariado para viajar a Bariloche

La experiencia fue publicada en la página Worldpackers y consta de una carga laboral de 25 horas semanales que se ditribuye en distintos turno según las necesidades del establecimiento.

Entre las principales tareas se encuentra colaborar en la recepción, la cocina, la limpieza y otras actividades relacionadas con el funcionamiento del hostel.

Bariloche busca voluntarios para el verano: ofrecen semanas de alojamiento por 25 horas de trabajos a la semana. Unsplash.

Qué beneficios tienen los voluntarios del hostel

A cambio de los trabajos, podrán alojarse en una habitación compartida con el equipo con desayuno incluido.

A su vez, se ofrecen otros beneficios como lavandería incluida, bicicletas y descuentos en bares, bebidas y excursiones en la zona.

A cambio de las 25 horas semanales de trabajo se darán dos días libres para pasear por la ciudad y las localidades cercanas.

Cuáles son los requisitos y cómo postularse

Para poder postularse es necesario tener un nivel intermedio de inglés o español, conocimientos claves para comunicarse con huéspedes de todo el mundo.

La estadía prevista es de entre dos y tres semanas en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2026 y durante enero y febrero de 2027.

Quienes estén interesados deberán ingresar a la página de Worldpackers, crear un perfil y enviar su solicitud.