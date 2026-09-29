El Gobierno de la Ciudad publicó a través de su sitio web oficial toda la información sobre el sistema de inscripción escolar en línea que regirá a partir del próximo mes. Fuente: Shutterstock.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) confirmó la fecha de apertura del período de inscripciones escolares 2027.

Las familias podrán iniciar el trámite el 5 de octubre de 2026 a través del sistema de Inscripción en Línea (IEL) y tendrán que completar el proceso dentro del período establecido para acceder a una vacante.

De esta manera, quienes busquen anotar a sus hijos al Ciclo Lectivo del próximo año en la Capital Federal deberán tomar nota del procedimiento a seguir, los requisitos y quiénes deben realizar la inscripción.

¿Quiénes deben preinscribirse a través del sistema de inscripción en línea (IEL)?

El Período Único de Inscripción para el Ciclo Lectivo 2027 en CABA está dirigido a los alumnos que buscan ingresar por primera vez a una escuela de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires o que deben realizar un cambio de nivel educativo.

En estos casos, las familias deberán realizar la preinscripción mediante el sistema de Inscripción en Línea (IEL), la plataforma oficial destinada a gestionar las solicitudes de vacantes para las escuelas públicas de CABA.

El Período Único de Inscripción para el Ciclo Lectivo 2027 en CABA está dirigido a todos aquellos alumnos que busquen ingresar por primera vez a una escuela de gestión estatal en la Ciudad o hayan optado por un cambio de nivel educativo. (Foto: Shutterstock)

En la lista de aspirantes que tienen que completar este trámite, se encuentran:

Estudiantes matriculados en escuelas de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires que cambien de nivel (de sala de 5 a primer grado de Primaria y de séptimo grado a primer año de Secundaria).

Estudiantes de Nivel Inicial que ingresen por primera vez a un jardín de gestión estatal, para todas las salas.

Estudiantes provenientes de escuelas privadas de la Ciudad de Buenos Aires, para todas las salas, grados y años.

Estudiantes provenientes de escuelas de otras provincias o del exterior, ya sean privadas o estatales en cualquier sala, grado o año.

Estudiantes para la modalidad de Educación Especial que no se encuentren matriculados en gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires.

Estudiantes para las modalidades de Educación Especial y Adultos y Adolescentes.

¿Cuándo son las preinscripciones al ciclo lectivo 2027?

El comunicado que emitió el Gobierno de la Ciudad para todos los padres de alumnos que apliquen a este llamado fija una fecha de apertura y de cierre.

La preinscripción al ciclo lectivo 2027 se podrá realizar del 5 de octubre al 6 de noviembre del corriente año.

Entre las condiciones establecidas para completar el proceso figura la presentación de la documentación que respalde la información suministrada en el Sistema de Inscripción en Línea.

El Gobierno de la Ciudad recuerda que en caso de quedar incompleto este trámite, que estará vigente desde el próximo lunes hasta el 13 de noviembre, la preinscripción no será considerada a la hora de asignar vacantes .

En la misma línea, se dio a conocer la fecha del Sorteo Público Anual, programado para el 21 de octubre de 2026. Este mecanismo de desempate tiene por objetivo ordenar a los aspirantes en caso de igualar las condiciones de ingreso.

Paso a paso: fechas y etapas para aplicar al Ciclo Lectivo 2027

Preinscripción: del 5 de octubre al 6 de noviembre de 2026 .

Control documental: del 5 de octubre al 13 de noviembre de 2026.

Consulta del estado de asignación de vacantes: a partir del 4 de diciembre de 2026 a través de la plataforma. Desde el 9 de diciembre de 2026 , se podrán realizar las consultas en las escuelas y sedes habilitadas.

Sorteo Público Anual: 21 de octubre de 2026.

¿Cómo consultar el estado de asignación de vacantes?

La información correspondiente al estado de asignación de vacantes estará disponible a partir del 4 de diciembre de 2026.

Desde el 9 de diciembre del corriente año, se podrá realizar la consulta en las escuelas y sedes habilitadas: