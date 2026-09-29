Con sueldos que superan los 150,000 USD anuales y todos los gastos cubiertos, la convocatoria antártica atrae miradas en todo el mundo.

El Programa Antártico Australiano abrió una convocatoria única para reclutar personal interesado en trabajar en la Antártida. Lejos de ser una experiencia sin remuneración, esta oportunidad ofrece atractivos sueldos en dólares, además de cubrir todos los gastos básicos como alojamiento y comidas diarias.

Las vacantes están dirigidas a profesionales de múltiples áreas que deseen formar parte de las próximas campañas científicas en el continente blanco, desafiando las condiciones climáticas más inhóspitas del planeta en busca de una aventura laboral inusual.

Habitaciones individuales climatizadas y chefs profesionales forman parte de las comodidades para quienes logren ser seleccionados. Programa Antártico Australiano

¿De qué trata esta convocatoria y qué puestos están disponibles?

La iniciativa impulsada por el Programa Antártico Australiano busca cubrir una gran variedad de perfiles esenciales para mantener operativas las estaciones científicas de Casey y Davis.

Entre las ofertas de trabajo abiertas se encuentran plazas para comercio e infraestructura (como electricistas, fontaneros, carpinteros, mecánicos, soldadores y chefs), así como especialistas técnicos en telecomunicaciones, ingenieros en electrónica, médicos, científicos, coordinadores de operaciones y personal de liderazgo como jefes de estación y gerentes de aeródromos.

Cada rol cumple una función vital para garantizar la supervivencia y el desarrollo de las investigaciones científicas, según se detalla en la plataforma oficial del programa.

El calendario de reclutamiento para el programa 2027/28

Presentación de candidaturas (por escrito) : octubre de 2026

Fase de selección de finalistas : de octubre a diciembre de 2026

Revisión y lista de verificación médica : de noviembre de 2026 a enero de 2027

Entrevistas técnicas : de enero a febrero de 2027

Desarrollo de centros de evaluació n: de abril a mayo de 2027

Comprobación de referencias : de febrero a junio de 2027

Exámenes médicos y de idoneidad psicológica : de diciembre de 2026 a octubre de 2027

Investigación y controles policiales : de diciembre de 2026 a octubre de 2027

Inicio de contratos: junio de 2027.

¿Cuáles son los sueldos que ofrecen en la Antártida?

El aspecto económico es uno de los mayores atractivos de esta convocatoria. Los sueldos varían según la categoría profesional y la complejidad del puesto, pero parten desde los 62,000 dólares estadounidenses :

Oficios e infraestructura : desde $62,350 USD base en Australia, escalando hasta superar los $113,380 USD anuales con complementos en la Antártida (llegando a más de $136,280 USD en puestos de supervisión):

Especialistas técnicos y ciencia : desde $74,100 USD base, alcanzando más de $125,150 USD anuales en el continente blanco.

Liderazgo y gerencia: sueldos que parten de los $106,820 USD base y superan los $157,880 USD anuales con asignaciones antárticas.

Esto convierte al Programa Antártico Australiano en una de las opciones de empleo mejor pagadas de su tipo a nivel global, tal como reporta su portal oficial.

Desde electricistas hasta científicos y líderes de estación: las bases antárticas buscan personal calificado, principalmente de nacionalidad australiana. Programa Antártico Australiano

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a un trabajo en la Antártida australiana?

Postularse a este trabajo exige cumplir con requisitos rigurosos especificados dentro del sitio. En ese sentido, los candidatos deben contar con al menos tres años de experiencia comprobable en sus respectivas áreas, certificaciones técnicas vigentes, primeros auxilios, RCP y licencia de conducir.

Sin embargo, el obstáculo más importante para los aspirantes internacionales radica en la política de nacionalidad australiana: por regla general, los puestos públicos y de seguridad están reservados estrictamente para ciudadanos de Australia .

Las contrataciones de extranjeros se consideran de forma excepcional cuando ningún postulante local cuenta con las aptitudes necesarias para cubrir un perfil altamente especializado.

¿Cuáles son los beneficios de vivir y trabajar en la Antártida?

Más allá de los jugosos sueldos en dólares, cada puesto garantiza a través de la plataforma oficial un paquete integral de beneficios para todos los seleccionados. Entre ellos destacan: