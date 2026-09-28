Una nueva moda llega desde las capitales europeas para transformar los armarios de cara a la temporada de primavera-verano. Esta propuesta busca posicionarse como el reemplazo definitivo del jean tradicional. En este caso, las pasarelas internacionales apuntan a un estilo relajado que combina elegancia y comodidad urbana.

La revista especializada Vogue confirmó cuáles serán las piezas protagonistas de esta temporada de primavera-verano. Según la publicación de moda, las prendas estructuradas pierden terreno frente a diseños livianos y fluidos. De esta manera, el jean clásico quedaría relegado ante alternativas mucho más adaptadas a la alta temperatura.

¿Cuál es la nueva moda que busca reemplazar al jean?

Las tendencias actuales priorizan la amplitud de movimiento y los cortes holgados en el vestir diario. Entre los modelos más destacados, sobresalen los pantalones sueltos tipo bombacho o harem. Estas prendas ofrecen una soltura excepcional que estiliza la figura sin ajustarse ni generar incomodidad.

Los diseñadores internacionales eligen telas livianas como el lino, el algodón y la viscosa para confeccionar estas prendas. La estructura del pantalón de tiro alto y bajo recogido aporta una versatilidad única para adaptarse a diversos calzados . Así, la moda urbana adopta una estética sofisticada que combina con prendas superiores entalladas.

Los pantalones sueltos y los colores sobrios serán tendencia durante el verano.

Los colores que destacan para esta temporada

En cuanto a la paleta cromática, los tonos neutros y suaves dominan la escena estival. El rosa pastel, el beige y los matices arena encabezan la lista de preferidos por los estilistas. Estas tonalidades aportan una frescura visual clave para armar conjuntos formales o relajados.

Además, colores como el azul claro y el verde oliva ganan espacio en las colecciones de temporada. La combinación de estos matices con telas fluidas consolida una propuesta estética de fuerte impacto visual. El uso de tonos claros permite reflejar la luz y mantener el confort diario.