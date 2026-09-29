Primera parada del Papa León XIV en Argentina | Qué es el Pequeño Cottolengo Don Orione.

El Papa León XIV ya tiene su cronograma de actividades para realizar el 8, 9 y 10 de noviembre, según confirmo el Vaticano.

Tras su recibimiento por parte del presidente Javier Milei el domingo 8 de noviembre y el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, el lunes 9 de noviembre el sumo pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole a las 09:15 horas, siendo su primera parada del día.

En este marco, muchos fieles se preguntaron qué es este lugar, cuál es la misión religiosa que tienen y por qué está dentro de la agenda.

Qué es el Pequeño Cottolengo Don Orione

El Pequeño Cottolengo Don Orione es una institución que brinda atención integral y humanizada a personas con discapacidad en la avenida Lacaze 3964, localidad de Claypole, provincia de Buenos Aires.

En la actualidad, el lugar alberga 415 personas con discapacidad .

“Los residentes viven organizados en pequeños grupos dentro de hogares adaptados según sus necesidades de apoyo. Esto nos permite recrear la dinámica de una familia, donde cada persona tiene su casa con su espacio, sus rutinas, sus momentos de descanso y sus actividades compartidas”, señalaron desde la institución

El lugar cuenta con equipos de profesionales y asistentes que acompañan a los residentes las 24 horas para garantizar la calidad de vida tanto en su salud física como en su bienestar emocional y social.

Primera parada del Papa León XIV en Argentina | Qué es el Pequeño Cottolengo Don Orione. Pequeño Cottolengo Don Orione

Entre los profesionales se encuentran:

Trabajadores sociales.

Fonoaudiólogos.

Terapeutas ocupacionales.

Kinesiólogos.

Médicos.

Enfermeros.

Psicólogos.

Orientadores.

Auxiliares.

También forman parte de la atención voluntarios y religiosos.

Todos los días los residentes cuentan con actividades para estimular la autonomía, el aprendizaje y la creatividad como, por ejemplo, arte, música, teatro y expresión corporal. También se desarrollan tareas de habilidades tales como cocina, manualidades, espacios de huerta, alfabetización primaria para adultos y formación laboral.

Asimismo, los residentes cuentan con espacios de recreación y deporte como eventos deportivos adaptados, campamentos, danzas, salidas, encuentros en el espacio verde y festejos de cumpleaños.

Cabe destacar que el Pequeño Cottolengo lidera un modelo de atención y contención, y es el más amplio dentro de una red integrada por 14 Pequeños Cottolengos en Argentina, Uruguay y Paraguay que, en conjunto, brindan atención a 1.300 personas con discapacidad.

Las sedes de Argentina son:

Avellaneda.

Claypole.

Córdoba.

General Lagos.

Itatí.

Los Polvorines.

Mar del Plata.

Mendoza.

Roque Sáenz Peña.

Rosario.

San Francisco.

San Miguel de Tucumán

A estas sede se suman la de Montevideo en Uruguay y Mariano Roque Alonso en Paraguay.

¿Quién creó el Pequeño Cottolengo de Claypole?

El sacerdote católico italiano Luigi Orione (conocido como Don Orione o San Luis Orione), quien dedicó toda su vida a ayudar a jóvenes y niños en situaciones vulnerables, colocó la Piedra Fundamental del Cottolengo de Claypole un 28 de abril de 1935 . En aquel momento se trataba de una zona rural alejada; sin embargo, con el tiempo se transformó en el espacio que mejora la calidad de miles de personas con discapacidad.

Además, Don Orione fundó la Pequeña Obra de la Divina Providencia en 1899, la famosa congregación religiosa que se enfoca en la educación y asistencia de personas en situación de vulnerabilidad. También creó la Congregación de las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad, la congregación dedicada al ejercicio de la caridad hacia el prójimo.

En la actualidad, los restos de Don Orione descansan en el Santuario Don Orione, dentro del predio del Pequeño Cottolengo en Claypole.

A ese espacio llegan miles de fieles todo el año para la oración, agradecimientos e intenciones. Y en noviembre tendrá la visita del Papa León XIV, quien pasará a saludar y conocer el trabajo que una vez soñó el sacerdote italiano.

¿Por qué se llama Pequeño Cottolengo?

La palabra Cottolengo proviene del apellido de San José Benito Cottolengo, quien en 1832 abrió las puertas de su casa en Turín para recibir personas con discapacidad.

Don Orione tomó su ejemplo para abrir “Pequeños Cottolengos” en toda la región como un reconocimiento a su labor.

Cómo se prepara el Pequeño Cottolengo de Claypole para la llegada del Papa León XIV

Según explicaron desde Pequeño Cottolengo, la visita del sumo pontífice se vivirá como un “encuentro íntimo y cercano” por las características del espacio y para tranquilidad de los residentes. Es decir que el lugar no estará preparado para una visita masiva y abierta esa jornada .

El Pequeño Cottolengo de Claypole se prepara para la visita del Papa León XIV en noviembre. Instagram / cottolengodonorioneclaypole

El Santo Padre compartirá un momento con los residentes antes de continuar con su cronograma de actividades prevista para el lunes 8 de noviembre.