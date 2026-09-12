Una casa de seminarios en un tranquilo pueblo de la región alemana de Eifel abrió una búsqueda de voluntarios para colaborar en tareas cotidianas. La propuesta combina trabajo de pocas horas semanales con alojamiento, comidas y tiempo para recorrer los alrededores.

El lugar es Oberdürenbach, una pequeña localidad de Renania-Palatinado, ubicada cerca de una hora de Bonn, Colonia y Coblenza . Allí funciona Haus Königssee , sede de retiros de yoga, música, senderismo y capacitaciones.

Buscan voluntarios para ayudar a una casa en un lugar histórico de Alemania: ¿Qué solicitan a cambio?

La convocatoria solicita una colaboración de 16 horas por semana en distintas tareas de la casa. Entre ellas se encuentran:

Limpieza de cocina, habitaciones, baños y espacios comunes.

Ayuda en la preparación y el servicio de comidas.

Tareas de jardinería, cultivo y mantenimiento exterior.

Colaboración en reparaciones o trabajos de construcción cuando sea necesario.

Requisitos para quienes deseen aplicar

Para aplicar es necesario tener más de 18 años y un nivel intermedio de inglés o francés . La convocatoria acepta voluntarios individuales, parejas y dúos.

La estadía prevista es de un mínimo de dos semanas y un máximo de cinco. Los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa no están incluidos en la propuesta.

Los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa no están incluidos en la propuesta. worldpackers

¿Qué beneficios ofrecen a cambio de 16 horas de trabajo a la semana?

A cambio, la propuesta incluye una habitación privada, desayuno, almuerzo y cena durante toda la estadía. También ofrece dos días libres por semana, acceso a internet básico, uso de la cocina equipada y lavandería sin costo.

Entre los beneficios adicionales figuran bicicletas a disposición, traslados al llegar, excursiones y paseos gratuitos, además de algunas bebidas y comidas. La idea es que los voluntarios puedan participar de la dinámica del centro, pero también contar con tiempo para conocer la región de Eifel.

¿Cuál es la historia de este lugar histórico en Alemania?

Oberdürenbach es un municipio del distrito de Ahrweiler, en Renania-Palatinado, dentro de la región de Eifel. Es una zona marcada por su paisaje volcánico y por construcciones medievales como el cercano castillo de Olbrück, uno de los emblemas históricos del valle de Brohl.

La localidad perteneció a la Señoría Imperial de Olbrück hasta fines del siglo XVIII. En 1794, la margen izquierda del Rin fue ocupada por tropas revolucionarias francesas y Oberdürenbach quedó bajo administración francesa. Tras el Congreso de Viena, en 1815, pasó al Reino de Prusia y desde 1946 forma parte del estado de Renania-Palatinado.