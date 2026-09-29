La prestigiosa Guía Michelin entregó sus famosas llaves a la hotelería y reconoció la calidad de los alojamientos en todo el mundo. En este caso, La Argentina alcanzó el tercer puesto regional al sumar un total de 16 establecimientos distinguidos dentro del ranking continental.

Por su parte, Brasil lideró la tabla sudamericana con 22 alojamientos premiados y Chile se quedó con el segundo lugar al acumular 20 reconocimientos. La selección de complejos nacionales demostró el alto nivel de servicio, diseño y hospitalidad que ofrece el país a los viajeros internacionales.

Los establecimientos más destacados del país

En la cúspide de la gastronomía y el descanso, varios alojamientos nacionales recibieron dos Llaves Michelin por sus experiencias excepcionales. Entre ellos sobresale el distinguido Palacio Duhau Park Hyatt en Buenos Aires junto a selectas propiedades boutique ubicadas en las provincias.

Mientras tanto, la provincia de Mendoza se transformó en la gran estrella de la nómina al reunir más de un tercio de los galardones locales. Lugares icónicos como Casa de Uco y The Vines Resort & Spa deslumbraron a los inspectores por su combinación perfecta entre cordillera y viñedos.

Argentina quedó tercero en Latinoamérica en llaves Michelin.

Una alternativa diferente en Mendoza

Ubicado en Agrelo, Chozos Resort se consolidó como una de las propuestas arquitectónicas más originales de Cuyo. El complejo ofrece exclusivas suites con cúpulas de diseño que se integran de manera natural con el paisaje mendocino al pie de los Andes.

Por eso, el establecimiento renovó su Llave Michelin por segundo año consecutivo y reafirmó la solidez de su propuesta turística. Los huéspedes disfrutan allí de piletas privadas, catas de vinos premium y asados tradicionales preparados directamente al fuego.

Además, su ubicación estratégica facilita el recorrido por destacadas bodegas de la zona y promueve actividades al aire libre. La combinación de confort, gastronomía local y calma transforma a este refugio en una alternativa imperdible para visitar Mendoza.