La posibilidad de radicarse o hacer una escapada extendida a la Patagonia sin afrontar los elevados costos de estadía suma una nueva alternativa en la ciudad de San Carlos de Bariloche .

A través de la plataforma de viajes Worldpackers, un hostel de la zona lanzó una búsqueda activa de colaboradores para integrarse a su equipo de trabajo a cambio de hospedaje sin cargo, gastronomía y beneficios en excursiones locales.

Tareas asignadas y esquema de beneficios

La convocatoria exige una dedicación de 25 horas semanales, distribuidas en diferentes turnos rotativos.

Entre las labores operativas a cubrir se destacan la recepción y atención a los huéspedes, la limpieza de espacios comunes, el soporte en cocina y otras tareas generales vinculadas al funcionamiento diario del establecimiento.

En contraprestación por los servicios, los voluntarios reciben alojamiento en una habitación compartida exclusiva para el personal, desayuno diario garantizado y dos días francos por semana para recorrer la ciudad y sus alrededores.

La oferta añade beneficios complementarios como servicio de lavandería sin costo, acceso a bicicletas y descuentos en consumiciones en bares y excursiones turísticas.

Requisitos de postulación y disponibilidad de agenda

Para aspirar a una de las vacantes no se requiere experiencia previa en hotelería, aunque es preciso contar con un manejo intermedio de español o inglés para asegurar la fluidez en la atención a viajeros internacionales.

El programa contempla estadías con una duración estimada de entre dos y tres semanas. El cronograma de disponibilidad permanece abierto para postulaciones durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2026, extendiéndose también para los meses de enero y febrero de 2027.

Los interesados deben formalizar su solicitud mediante la creación de un perfil verificado en la plataforma organizadora.