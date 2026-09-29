COTO incorpora un buscador con inteligencia artificial que entiende consultas en lenguaje natural. El sistema interpreta mejor qué necesita cada usuario y hace que encontrar productos sea más fácil, rápido y personalizado.

La nueva funcionalidad se aleja del enfoque tradicional de los buscadores, que dependen de palabras clave específicas y da lugar a una interacción más conversacional. Gracias a esta innovación, los usuarios pueden expresar sus necesidades de forma más intuitiva y recibir resultados que se alinean con lo que realmente buscan. Esto implica un cambio significativo en la dinámica de las compras online, favoreciendo una experiencia rica y adaptada a las preferencias individuales.

Cómo funciona el buscador con IA de COTO

El buscador con inteligencia artificial de COTO ofrece resultados personalizados basados en el historial de consumo y las preferencias del cliente. Para interacciones más conversacionales, como pedir ideas de comidas o ingredientes para una preparación, los usuarios pueden utilizar GlorIA, que interpreta ese tipo de consultas y orienta la compra desde el chat.

Además, el sistema utiliza el historial de compras previas y las preferencias del usuario para personalizar los resultados. Esto significa que si un cliente tiende a comprar ciertos productos, el buscador prioriza esos ítems en sus sugerencias, creando una experiencia más adaptada y personalizada. Así, COTO intenta resolver el problema común de la sobrecarga informativa, facilitando que el usuario encuentre lo que realmente necesita sin tener que pasar por múltiples páginas de resultados.

GlorIA y las herramientas digitales de COTO

La asistente virtual GlorIA complementa esta nueva experiencia de compra. A través de un chat interactivo, los usuarios pueden solicitar, por ejemplo, recetas específicas y recibir una lista de productos necesarios que se pueden añadir al carrito con un simple clic. Además, GlorIA puede responder consultas sobre promociones especiales o proporcionar información sobre sucursales, proporcionando así un nivel de asistencia que mejora la satisfacción general del cliente durante su experiencia de compra.

Otras funcionalidades como recomendaciones personalizadas, una calculadora de frigorías para la compra de electrodomésticos y un comparador de televisores, forman parte del conjunto de herramientas digitales que COTO integra en su plataforma. Estas innovaciones no solo hacen que el proceso de compra sea más amigable para el usuario, sino que también posicionan a COTO como un referente en el ecommerce argentino, donde la personalización y la facilidad de uso son cada vez más valoradas por los consumidores.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.