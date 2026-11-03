Las señales de tránsito cumplen una función fundamental para prevenir accidentes y advertir sobre posibles riesgos en la vía pública. Algunas indican curvas pronunciadas o caminos estrechos, mientras que otras alertan sobre las condiciones de la calzada.

Una de ellas es la señal identificada por su fondo amarillo y una figura negra con varias ondulaciones. Se trata de una señal preventiva que advierte sobre la presencia de irregularidades en la superficie del camino.

Qué significa la señal de tránsito amarilla con ondulaciones negra

De acuerdo con el Anexo L del Decreto 779/1995, que establece el Sistema de Señalización Vial Uniforme, la señal P.11 indica que la superficie de la calzada presenta irregularidades que pueden modificar las condiciones normales de marcha.

Su objetivo es anticipar al conductor que encontrará un tramo con desniveles, elevaciones o depresiones que pueden afectar la circulación . Por eso, al identificarla, es importante prestar atención al estado del camino y adecuar la velocidad para atravesar el sector de manera segura.

Señal de tránsito Gemini IA.

Cuáles son las tres variantes de la señal P.11

La normativa contempla tres situaciones dentro de la señal de perfil irregular:

Calzada irregular: advierte sobre la proximidad de un tramo peligroso por la sucesión de irregularidades en su superficie.

Badén : indica que más adelante hay una depresión en la vía.

Resalto o lomada: señala la presencia de una elevación en el perfil del camino.

Aunque las tres pertenecen a la misma categoría, cada una anticipa una característica diferente de la calzada.

Señales de tránsito Sistema de Señalización Vial Uniforme

Qué deben hacer los conductores al encontrar esta señal

Ante la presencia de la señal P.11, se recomienda reducir la velocidad de manera progresiva y mantener una distancia prudente con el vehículo que circula adelante.

También es importante evitar frenadas o maniobras bruscas, prestar atención a los desniveles y respetar las indicaciones complementarias que puedan aparecer en el camino.

La señal no establece una prohibición ni una velocidad máxima específica, sino que funciona como una advertencia para que los conductores anticipen las condiciones de la vía y adapten su forma de conducir.