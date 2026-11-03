Planificar una compra importante ya no implica únicamente buscar precios. Entre descuentos, cuotas, envíos y cientos de productos disponibles, el verdadero desafío suele ser encontrar rápidamente aquello que se necesita sin recorrer decenas de categorías o pestañas distintas.

La digitalización de las compras modificó la forma en que los consumidores toman decisiones. Hoy la experiencia combina búsqueda, comparación y planificación en un mismo proceso, impulsado por plataformas que incorporan nuevas herramientas para agilizar cada etapa del recorrido.

En ese contexto, los días de promociones especiales se convierten en una oportunidad para adelantar compras del hogar, renovar tecnología o abastecerse de productos de uso cotidiano aprovechando beneficios que abarcan múltiples categorías.

Tecnología y hogar: dos de las categorías que más interés generan

Entre las propuestas disponibles del 2 al 4 de noviembre aparecen beneficios vinculados a algunos de los rubros más buscados. Los televisores seleccionados ofrecen alternativas de financiación de hasta 18 cuotas sin interés o un 25% de descuento en un pago para Comunidad COTO, una combinación que suele captar la atención de quienes evalúan renovar equipos para el hogar.

Electrodomésticos (foto: archivo).

La categoría de electrodomésticos también concentra parte de las oportunidades de ahorro. Algunos productos pueden encontrarse con hasta 35% de descuento + 12 cuotas sin interés y envío bonificado, mientras que otros cuentan con hasta 40% de descuento en un pago con efectivo, débito o crédito, también con envío sin costo.

La renovación del hogar ocupa otro lugar destacado. Productos seleccionados de bazar, muebles de exterior, rodados infantiles, juguetes y librería forman parte de promociones con hasta 50% de descuento, una tendencia que suele cobrar relevancia de cara al cierre del año y las próximas celebraciones.

La inteligencia artificial también entra al carrito

A medida que aumenta la oferta de productos y promociones, la tecnología comienza a desempeñar un rol más activo dentro de las plataformas de comercio electrónico. La incorporación de asistentes basados en inteligencia artificial busca simplificar tareas que antes requerían navegar durante varios minutos entre distintas secciones.

En COTO Digital, por ejemplo, los usuarios cuentan con GlorIA, una herramienta que puede responder consultas, ayudar a encontrar productos y acompañar el proceso de compra mediante conversaciones naturales. El objetivo es reducir pasos y facilitar la organización del carrito según las necesidades de cada usuario.

La experiencia también alcanza a categorías de consumo frecuente. Durante estas jornadas, hay beneficios de hasta 2x1 en productos seleccionados de perfumería y hasta 50% de descuento en artículos de limpieza, dos rubros que suelen integrar las compras habituales de los hogares.

La tendencia refleja una transformación más amplia dentro del comercio electrónico. Las plataformas ya no solo funcionan como catálogos digitales, sino que comienzan a incorporar asistentes que ayudan a descubrir productos, resolver dudas y encontrar oportunidades de ahorro de forma más rápida. En un escenario donde el tiempo se convierte en un recurso cada vez más valioso, la experiencia de compra empieza a definirse tanto por las promociones disponibles como por la facilidad para encontrarlas.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.