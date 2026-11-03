Buscan voluntarios para vivir en un castillo de Francia.

Una propuesta de voluntariado en Francia busca viajeros que quieran alojarse en un castillo y colaborar con tareas de jardinería a cambio de alojamiento gratis y comida.

La iniciativa, que fue publicada en la plataforma Worldpackers, ofrece una habitación privada, las tres comidas diarias y dos días libres por semana para poder disfrutar de los paisajes y atracciones del lugar.

El voluntariado se lleva adelante en el departamento de las Landas, en el suroeste de Francia, donde una familia anfitriona recibe a viajeros de distintos países para participar de un proyecto de mantenimiento de los espacios verdes de la propiedad.

Cómo es el voluntariado para vivir en un castillo de Francia

Según la publicación de Worldpackers, los participantes deberán dedicar cinco horas diarias a colaborar con el proyecto de jardinería. El trabajo consiste principalmente en limpiar una parte del terreno, retirar los restos del árbol caído y despejar el sector para recuperar ese espacio.

Una vez finalizadas las tareas, la propuesta contempla realizar una fogata con los restos recolectados.

A cambio de la colaboración, los voluntarios recibirán distintos beneficios durante su estadía:

Alojamiento: una habitación privada dentro de la propiedad.

Comidas : desayuno, almuerzo y cena incluidos todos los días.

Días libres : dos jornadas por semana para descansar o recorrer los alrededores.

Instalaciones : acceso a una cocina equipada y lavandería.

Bicicletas : disponibilidad para utilizar durante el tiempo libre.

Traslado: los anfitriones ofrecen buscar a los voluntarios cuando llegan.

La estadía mínima es de una semana y la publicación indica disponibilidad para los próximos meses.

Buscan voluntarios para vivir gratis en Francia: ofrecen alojamiento y solo algunas horas de trabajo por semana. Shutterstock

Cuáles son los requisitos para participar del voluntariado

La propuesta está abierta a personas mayores de 18 años que tengan un nivel intermedio de inglés, ya que recibirán viajeros internacionales y deberán comunicarse con los anfitriones.

Además, se aceptan postulantes individuales, parejas y grupos de dos voluntarios.

Entre las condiciones económicas, hay que tener en cuenta que el intercambio no incluye los pasajes de avión, el seguro de viaje, el transporte interno ni la visa. Estos gastos quedan a cargo de cada participante.

Cómo postularse para vivir en el castillo de Francia

Las personas interesadas pueden consultar la propuesta y enviar su solicitud a través de Worldpackers.

Para hacerlo, deben ingresar a la publicación del proyecto, crear una cuenta o iniciar sesión como viajeros y ponerse en contacto con la familia anfitriona para consultar las fechas disponibles.

El perfil del voluntariado está alojado bajo la categoría de proyectos ecológicos y cuenta con 95 reseñas de viajeros, con una calificación promedio de 5 sobre 5 en la plataforma.